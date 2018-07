Hazard: ‘Ik ben op een moment gekomen waarop ik kan vertrekken’

Eden Hazard sluit niet uit dat hij zijn laatste wedstrijd voor Chelsea gespeeld heeft. De 27-jarige aanvallende middenvelder heeft nog een contract tot de zomer van 2020, maar staat naar verluidt in de belangstelling van Real Madrid en Barcelona.

Hazard zegt tegen Het Nieuwsblad dat hij zichzelf op vakantie ‘de juiste vragen’ gaat stellen: “Ik heb zes heel goede jaren gehad bij Chelsea, misschien is het nu tijd voor iets anders. Maar ik ben niet de enige die kiest. Uiteindelijk zal ook Chelsea zijn zegen moeten geven”, voegt de 92-voudig international van België eraan toe.

“In mijn carrière ben ik op een moment gekomen waarop ik kan vertrekken. Dit WK heeft me daar nog meer van overtuigd. Maar ik heb me ook altijd goed gevoeld bij Chelsea. We zullen zien wat de toekomst brengt. Barcelona? Alle clubs zijn ondertussen al de revue gepasseerd.”

“Binnen twee of drie dagen is het misschien Bayern München. Ik weet niet welke clubs zich zullen melden, maar jullie kennen mijn voorkeur”, doelt Hazard waarschijnlijk op Real Madrid. Hij flirtte in het verleden vaker met de Koninklijke en zei vijf dagen geleden nog dat ‘iedereen van Real Madrid’ droomt. Zijn contract loopt dus nog twee jaar door.