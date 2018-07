‘Feyenoord wil ook oude bekende als opvolger van begeerde Vilhena’

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord overweegt een oude bekende aan te trekken als ook Tonny Vilhena deze zomer de deur achter zich dichttrekt, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. Volgens het dagblad wordt in en rond De Kuip gefluisterd dat Leroy Fer in een dergelijk scenario in beeld komt als vervanger.

Van Geel haalde ooit al Otman Bakkal, Karim El Ahmadi en Jean-Paul Boëtius terug naar De Kuip en heeft ook belangstelling voor Jordy Clasie en Daryl Janmaat, van respectievelijk Southampton en Watford. Vilhena geniet interesse van enkele clubs uit het buitenland en zou mogelijk net als El Ahmadi uit Rotterdam-Zuid kunnen vertrekken. De Marokkaans international verbond zich maandag voor twee jaar aan het Saudische Al-Ittihad en wordt mogelijk opgevolgd door Clasie, al kan Feyenoord zich alleen een kleine huursom permitteren.

Fer, 28 jaar, werd in 1999 aan de jeugdopleiding van Feyenoord toegevoegd en maakte in december 2007 zijn debuut in de hoofdmacht. In de zomer van 2011 maakte de middenvelder, goed voor elf A-interlands, de overstap naar FC Twente, om vervolgens twee jaar later een miljoenentransfer naar Norwich City te maken.

De periode van Fer in Engeland wordt vooral gekenmerkt door degradatie: hij daalde met Norwich, Queens Park Rangers en Swansea City af naar de Championship. Het contract van Fer met de Welshe club loopt nog een seizoen door. Hij kwam sinds februari niet meer in actie door een blessure aan zijn achillespees, waar hij momenteel nog altijd herstellende van is.