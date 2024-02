V/d Vaart wil controleur in Nederlands elftal: ‘De beste voor naast De Jong’

Rafael van der Vaart wil AZ-controleur Jordy Clasie in het Nederlands elftal zien, zo zegt de voormalig international als analist in Studio Voetbal. De 32-jarige middenvelder van AZ was tijdens de zege op Ajax (2-0) een van de uitblinkers aan Alkmaarse zijde. Hoewel Clasie reeds heeft bedankt voor Oranje, denkt Van der Vaart dat hij tijdens het EK in Duitsland ‘gewoon’ beschikbaar is.

Pierre van Hooijdonk heeft zondag genoten van de Haarlemse routinier. “Clasie was de Napoleon van AZ, in de agressiviteit en het laten zien wat je van plan bent. Hij had zoveel onderscheppingen. In het positiespel komt hij sowieso bijna niet in de problemen.” Dankzij de zege staat AZ als nummer vier liefst zes punten los van naaste achtervolger Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Clasie speelde volgens Van Hooijdonk bijna de perfecte wedstrijd tegen Ajax. “Hij joeg Ajax in zijn eentje op en schuwde de tackles niet. Het vervolg is bij hem dan eigenlijk altijd goed. Dat hij altijd naar dezelfde kleur speelt, oogt simpel, maar dat is o zo moeilijk.” Clasie had tegen Ajax een passzuiverheid van 91 procent.

Van der Vaart wil Clasie op het EK zien. “Hij is de beste voor naast Frenkie de Jong”, aldus de analist. Clasie, zeventienvoudig international van Oranje, gaf in een eerder stadium aan niet meer beschikbaar te zijn voor zijn land. In maart 2022 zat de middenvelder voor het laatst bij de selectie van het Nederlands elftal. De laatste interland waarin hij in actie kwam dateert alweer van 9 november 2016, toen Oranje in eigen huis 1-1 speelde tegen België.

Toch denkt Van der Vaart dat Clasie alsnog mee zou willen naar het EK. “Honderd procent is hij beschikbaar voor Oranje. Hij kan het ook allebei: de bal afpakken en ook nog eens de bal spelen. Met hem, Frenkie en Reijnders heb je een fantastisch middenveld. Bij Veerman is het Frenkie óf Veerman vind ik.”

Belletje van Koeman

Clasie werd eind vorig jaar nog gebeld door bondscoach Ronald Koeman . Tegenoveronthulde de middenvelder de uitkomst van dat gesprek. “Ik heb met hem gesproken, hij wilde me oproepen na een aantal blessures. We hebben daar een eerlijk en open gesprek over gehad.”

“Ik voel dat mijn lichaam in deze periodes het nodig heeft om rust te pakken”, aldus Clasie. “Dan kan ik me weer volledig opladen voor dit soort wedstrijden. De bondscoach respecteerde en accepteerde dat.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties