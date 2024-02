Bas Nijhuis wekt irritatie op met Story op Instagram: ‘Narcisme is een virus’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor KNVB-scheidsrechter Bas Nijhuis, die woensdagavond de leiding heeft over het bekerduel tussen Feyenoord en AZ.

De 47-jarige arbiter uit Enschede is klaar voor de bekerkraker, zo laat hij blijken via een Story op Instagram. Nijhuis deelt een foto met de tekst ‘Matchday’, waarop hij zelf groter is afgebeeld dan Feyenoord-topscorer Santiago Gimenez en AZ-aanvoerder Jordy Clasie.

Narcisme is een virus. pic.twitter.com/zYV2E73bbB — Klerry Hunstra (@KlerryHunstra) February 7, 2024

Het bericht van Nijhuis wordt niet door iedereen gewaardeerd, zo blijkt op X. Gebruiker ‘Klerry Hunstra’ deelt een screenshot op het medium met daarbij de dodelijke tekst. “Narcisme is een virus.”

Een ander reageert. “Wtf dit kan toch echt niet, hij denkt dat mensen echt voor hem naar de wedstrijd komen.” Het is slechts een kleine greep uit diverse negatieve reacties. Nijhuis is de laatste weken bij vele voetballiefhebbers de kop van Jut.

Wim Kieft

Nijhuis kon onlangs al rekenen op kritiek van voormalig topspits Wim Kieft, die van mening is dat de arbiter te veel met andere dingen bezig is. “Kijk, het hoogtepunt was dat ik met Bas Nijhuis een keer op pad moest om wat bij te verdienen. Dat was drie of vier jaar geleden. Na afloop willen mensen met je op de foto. Toen zag ik Bas tussen twee vrouwen liggen. De grote Bas Nijhuis”, aldus Kieft in

“Vanaf dat moment had ik wel echt het idee dat het de verkeerde kant op zou gaan. Hij gaat er nu zelf in geloven, dacht ik toen. Fluiten doet hij er tegenwoordig maar gewoon bij. Hij heeft filmpjes op Instagram, hij zingt, hij is radioman. Dat fluiten doet hij voor erbij”, concludeert Kieft.

Feyenoord - AZ

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Nijhuis krijgt woensdagavond ondersteuning langs de zijlijn van Roy de Nas en Stefan de Groot. Richard Martens is de vierde official van dienst. Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist is Jeroen Manschot de VAR, geassisteerd door Rogier Honig. De kwartfinale in De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op