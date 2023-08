Zaakwaarnemer Silvano Vos dropt bom bij Ajax: ‘Koopclub’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 09:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:38

De interesse van Ajax in Sivert Mannsverk heeft kwaad bloed gezet bij Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Silvano Vos. Door de mogelijke komst van de defensieve middenvelder van Molde FK heeft het achttienjarige talent van Ajax weinig uitzicht op speeltijd, hetgeen Van Kooperen de club niet in dank afneemt. Hij meldde zich kort na het nieuws van De Telegraaf op Twitter.

Van Kooperen, die sinds kort de belangen behartigt van Vos, ventileert zijn mening via Twitter. "Ajax opleidingsclub -> koopclub", begeleid door een groen vinkje. Vos leek op het volledige vertrouwen te kunnen rekenen van de technische leiding van Ajax, daar hij in juli zijn tot 2024 lopende contract openbrak en verlengde tot de zomer van 2028. Een maand later lijken de kaarten echter anders geschud, daar de Amsterdammers nu inzetten op Mannsverk als nieuwste aanwinst.

Ajax opleidingsclub ? ?? koopclub ? — Nathan van Kooperen (@nvankooperen7) August 30, 2023

Met het vertrek van Edson Álvarez bleven Vos en de deze zomer aangetrokken Benjamin Tahirovic over als opties als verdedigende middenvelder. Vos, die op nadrukkelijke interesse van Atlético Madrid kan rekenen, staat te boek als een groot talent en verlengde onlangs dus zijn contract tot de zomer van 2028. Toch lijken de Amsterdammers in te zetten op de komst van een nieuwe 'nummer 6'. De Telegraaf schrijft woensdagochtend dat Mannsverk naar de Johan Cruijff ArenA moet komen.

Van Kooperen heeft meerdere (voormalig) Ajacieden in zijn stal. Zo bracht hij deze zomer Edson Álvarez naar West Ham United en stalde hij Jorge Sánchez bij FC Porto. Ook Jay Gorter en Steven Bergwijn laten hun belangen behartigen door Muy Manero, het agentschap van Fulco van Kooperen. Vos werd in het verleden jarenlang begeleid door de Serviër Dejan Gavric.

Ook Misehouy ontevreden

'Kamp-Vos' is niet de enige teleurgestelde partij bij Ajax. Ajax Showtime meldde dinsdagavond dat de Amsterdammers tevens moeten vrezen voor een vertrek van Gabriël Misehouy. De aanvallende middenvelder ligt nog tot medio 2024 vast en daarom probeert Ajax zijn contract te verlengen. De achttienjarige spelverdeler wil graag in Amsterdam blijven, maar is ontevreden met het perspectief bij de club.

Misehouy leek dinsdagavond zijn ongenoegen nog maar eens te uiten via Instagram. 'They say keep patient but what if you running out of time?', zo viel te lezen op een inmiddels verwijderde story, die nog wel enige tijd zichtbaar was via het account van Jong Ajax-ploeggenoot Vos. Misehouy heeft de caption onder de actiefoto van hemzelf inmiddels veranderd in 'Gods Timing'.