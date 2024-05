Oud-speler laat niets heel van ‘kapotte’ jeugdopdleiding Ajax en doet suggestie

Pascal Heije is zeer bezorgd over de huidige staat van de jeugdopleiding van Ajax. Volgens hem schort het momenteel aan de echte wil om te winnen bij de jonkies. De 44-jarige oud-Ajacied pleit in een interview met ELFVoetbal daarom voor meer Ajax-dna in de bovenlaag van de jeugdorganisatie.

Heije kwam in zijn actieve spelersloopbaan uiteindelijk tot zeven minuten in de hoofdmacht van Ajax. De meeste profwedstrijden speelde de middenvelder voor het inmiddels failliet verklaarde RBC Roosendaal en NEC Nijmegen.

Als kind doorliep hij vele jeugdelftallen van Ajax. Daar was hij met zijn team elk jaar de beste van Nederland. "Van de E1 tot en met A1 heb ik al mijn kampioensvaantjes bewaard. Op een jaar na werd ik elk jaar kampioen."

Nu is dat anders. De volprezen jeugdopleiding van de Amsterdammers is helemaal niet zo dominant. "Ik krijg tranen in mijn ogen als ik wekelijks de uitslagen zie", vertelt Heije, "In de mindset van de spelers zie ik nauwelijks meer winnaarsmentaliteit terug."

"Het is en voelt als mijn club, maar de jeugdopleiding is kapot gegaan. De echte wil om te winnen, zie ik niet meer", aldus een betreurde Heije. Hij kraakt het functioneren van Casimir Westerveld, die afgelopen zomer als Hoofd Ontwikkeling aan de slag ging in Amsterdam.

"Tot en met de Onder 18 wordt dezelfde speelstijl gehanteerd, 1-3-4-3. Waarom met drie verdedigers achterin is me een raadsel. Maar blijkbaar bepaalt een nobody als Westerveld alles binnen de jeugdopleiding."

Na de aanstelling van jeugdvriend Alex Kroes werd Heije via Marijn Beuker benaderd om de Onder 11 te gaan coachen. Westerveld deelde hem na twee weken mee dat het hem toch niet ging worden.

"De keuze was gevallen op een externe trainer, omdat ze het zogenaamd breder wilde trekken. Weer iemand van buitenaf. Weer iemand zonder Ajax-DNA. Dat terwijl ik nooit met Westerveld heb gesproken. Nooit mijn visie kon toelichten, mijn verhaal kon doen. Hij heeft niet eens willen luisteren."

Volgens Heije lopen er te veel 'jaknikkers' rond op De Toekomst. "Naar buiten toe wordt gepredikt dat het echte Ajax-DNA weer terug moet keren. De uitspraak is een gotspe. Dat begrip kun je nu in de prullenbak gooien."

De voormalig speler vindt daarom dat er meer oud-Ajacieden in de bovenlaag van de jeugdorganisatie moeten komen, die affiniteit hebben met het Ajax-voetbal en weten wat er binnen Ajax gevraagd wordt.

"De club heeft behoefte aan een boegbeeld als hoofd opleidingen. In mijn tijd was dat Co Adriaanse. Zet iemand als Wim Jonk daar neer, iemand als Marciano Vink "Zij kennen de club door en door. Zij dwingen respect af. Als zij iets zeggen, luistert iedereen. Haal oud-Ajax spelers terug, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder", besluit Heije.



