Xavi wijst verantwoordelijke aan voor uitschakeling Barcelona: ‘Hij is slecht!’

Trainer Xavi is woest op scheidsrechter István Kovács, zo maakt hij na afloop van de pijnlijke 1-4 nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain duidelijk voor de camera van Movistar. De oefenmeester van FC Barcelona vindt dat de Roemeense arbiter de wedstrijd te veel beïnvloed heeft.

Paris Saint-Germain plaatste zich dinsdagavond ten koste van FC Barcelona voor de halve finale van de Champions League. De ploeg van Luis Enrique was na de 1-2 nederlaag van vorige week ditmaal met 1-4 te sterk voor FC Barcelona. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Ronald Araújo na een half uur spelen. Xavi zelf kreeg ook rood van Kovács.

De wedstrijd begon goed voor Barça met een openingstreffer van Raphinha op aangeven van Lamine Yamal, maar in de 29ste minuut ging het helemaal mis voor de Catalanen.

Araújo voelde zich genoodzaakt aan de noodrem te trekken toen de doorgebroken Bradley Barcola een vrije doortocht genoot richting Ter Stegen. De Uruguayaanse verdediger duwde de Franse buitenspeler in de rug en kon inrukken met rood. Nadien liep PSG relatief eenvoudig weg tot 1-4.

“We hebben kansen gekregen, maar met tien man wordt het een lastig verhaal in de Champions League”, concludeert Xavi na afloop. “De rode kaart voor Araújo was in deze situatie zeer onterecht. Het is niet goed voor het voetbal om hiervoor rood te geven. Het besluit van de arbiter was beslissend deze wedstrijd.”

“Het is pijnlijk dat een heel seizoen hard werken wordt beëindigd door een beslissing van de scheidsrechter. Ik heb ook tegen hem gezegd dat hij erg slecht was, dat hij het spel niet begreep. Hij was verschrikkelijk.”

“Hij verandert de wedstrijd volledig. Ik hou er niet van om over de scheidsrechters te praten, maar in dit geval was de impact gewoon te groot”, aldus de geïrriteerde Xavi.

