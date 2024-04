Xavi heeft spijt van zijn besluit en blijft langer bij FC Barcelona

Trainer Xavi gaat zijn contract bij FC Barcelona uitzitten, zo heeft hij woensdagavond besloten. Transfermarktexpert Fabrizio Romano en diverse Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo, melden dat hij zijn besluit reeds heeft besproken met president Joan Laporta. De oefenmeester beschikt nog over een verbintenis tot medio 2025.

Xavi was eerder heel duidelijk in zijn besluit en hij wist zeker dat hij zou gaan stoppen. Laporta zou er bij Xavi op hebben aangedrongen te blijven, en de trainer is akkoord gegaan met de voorwaarden. Of er contractueel iets wijzigt, is vooralsnog onduidelijk.

Volgens de berichtgeving uit Spanje zal Laporta op donderdagochtend in de media verschijnen om uitleg te geven over het besluit van de club en trainer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Eerder op de woensdag ontmoetten Laporta, Xavi en sportief directeur Deco elkaar in het Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ook broer en assistent-trainer Óscar Hernández werd bij de gesprekken betrokken. Na de gesprekken vertrok het kwartet naar het huis van Laporta.

Hoe Laporta Xavi heeft kunnen overtuigen, is nog niet bekend gemaakt. Het nieuws is wel zeer opvallend, want sinds januari heeft de coach steevast gezegd dat hij hoe dan ook gaat vertrekken aan het einde van het huidige seizoen.

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Villarreal (3-5) in januari zorgde Xavi voor een shock in de voetbalwereld. De trainer vond het genoeg geweest en achtte de tijd rijp om te vertrekken.

"Er is geen weg terug, het is tijd voor verandering. Als Culé (fan van Barcelona, red.) denk ik dat het tijd is om te vertrekken", zo sprak Xavi op de persconferentie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties