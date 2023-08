VI en ED noemen nieuwe optie die bij PSV als vervanger van Simons is gevallen

Donderdag, 3 augustus 2023 om 13:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:24

In de zoektocht naar een opvolger van Xavi Simons is de naam van Arsen Zakharyan bij PSV gevallen, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Volgens de PSV-clubwatchers Rik Elfrink en Marco Timmer wordt de komst van de twintigjarige aanvallende middenvelder echter een lastig verhaal, aangezien zijn club Dinamo Moskou momenteel al in verregaande onderhandeling is met Strasbourg, dat in handen is van Chelsea-eigenaar Todd Boehly.

De naam van Zakharyan werd eerder al veelvuldig in verband gebracht met Feyenoord. De spelverdeler maakt met rasse schreden naam bij Dinamo Moskou. De zevenvoudig Russisch international is een zeer technische en creatieve speler. Feyenoord hoopte Zakharyan, die nog tot medio 2024 vastligt in Moskou, middels een creatieve financiële constructie naar De Kuip te halen. In Moskou wil men echter meer dan vijftien miljoen euro ontvangen voor de twintigjarige spelverdeler en dat was de regerend landskampioen van Nederland veel te gortig. Ajax werd daarnaast ook in verband gebracht met de

Een aantal mensen is nu van de kook wegens het bericht over Zakharyan en PSV. Ligt natuurlijk ook gevoelig. Als gezegd: de optie is voorgelegd en er is nu nog geen 5-jarig contract. We gaan het volgen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 3, 2023

Zakharyan kwam afgelopen seizoen 27 keer in actie voor zijn club. Hij wist in deze optredens 4 keer het net te vinden en daarnaast ook nog 9 assists af te leveren. Zijn naam is volgens het ED en VI nu ook gevallen bij PSV. Elfrink schrijft in een tweet dat de Eindhovenaren geen bod hebben uitgebracht. Bovendien is Dinamo Moskou momenteel al in verregaande onderhandeling met Strasbourg.

Een potentiële transfer van Zakharyan naar PSV kan gevoelig liggen. Zo werd Ajax de afgelopen weken in verband gebracht met Eduard Spertsyan van FK Krasnodar. Zowel binnen als buiten Ajax leeft de morele vraag of een Nederlandse club in de huidige tijd wel zaken kan doen met een Russische club. Evgeniy Levchenko had dinsdag geen goed woord voor over dat Ajax zaken probeert te doen met Krasnodar. Als het aan de voorzitter van de Vereniging Voor Contract Spelers (VVCS) ligt, gaat die transfer er nooit komen. Levchenko betoogt dat Ajax met het binnenhalen van de Armeense Rus indirect de Russische invasie in Oekraïne steunt.

De Ketelaere

Woensdag werd bekend dat PSV de komst van Charles De Ketelaere in ieder geval uit het hoofd kan zetten. Volgens het Eindhovens Dagblad wil zijn werkgever, AC Milan, hem liever binnen Italië verhuren, waardoor de kans groot lijkt dat de Belg naar Atalanta verkast. Het nieuws is extra zuur omdat De Ketelaere een (tijdelijke) overstap naar Eindhoven naar verluidt wel zag zitten. PSV zal nu dus verder moeten zoeken naar een geschikte vervanger voor de naar RB Leipzig vertrokken Xavi Simons.