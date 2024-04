Van Basten haalt uit naar Seedorf: 'Zou niet met zo'n gozer willen werken'

Marco van Basten is niet te spreken over de werkwijze van Clarence Seedorf, zo blijkt maandagavond bij het programma Rondo. De oud-middenvelder zou volgens Ruud Gullit in aanmerking moeten komen voor een functie bij Ajax, maar daar is Van Basten het niet mee eens.

In de uitzending geeft Patrick Kluivert, eveneens te gast bij het praatprogramma, desgevraagd aan open te staan voor een functie bij Ajax. Gullit zou dat geen slecht idee vinden en oppert daarnaast nog een naam voor de Amsterdamse club: Seedorf.

Gullit verbaast zich over de manier waarop we in Nederland naar mensen als Kluivert en Seedorf kijken. "Wat ik vervelend vind... Als zij in het buitenland komen, gaan er deuren open voor ze. Waar ze ook komen. Maar in Nederland..."

De oud-middenvelder van onder meer AC Milan en Chelsea weet dat Seedorf gesolliciteerd heeft bij Ajax, maar nooit een reactie kreeg. "Voor deze man moeten alle deuren toch opengaan? Ik snap er niets van."

Van Basten denkt echter wel te weten waarom Seedorf ogenschijnlijk niet in aanmerking komt voor een functie in de Johan Cruijff ArenA. "We hebben hem op heel veel manieren op de Nederlandse televisie gezien. Ik vind het gewoon een hele eigenwijze gozer", reageert de voormalig topspits.

"Dat is wel iets waar je een keuze in kant maken", vervolgt Van Basten. "Ik zou als werkgever niet met zo'n eigenwijze gozer... Hij is niet op een leuke manier eigenwijs, ik heb hem meegemaakt."

Gullit kan zich niet vinden in de lezing van Van Basten. "Ik vind hem juist goed eigenwijs", vertelt hij. "Ik heb hem meegemaakt bij de Commissie Mijnals. De KNVB heeft zelf aangegeven dat ze meer diversiteit wilden en dat is gelukt. We hebben nu een vrouw (Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, red.), we hebben Nigel de Jong en we hebben Michael Reiziger", is Gullit tevreden over het werk van de commissie.

