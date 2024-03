Sprak Pascal Jansen al met Ajax? ‘Kan reden voor ontslag bij AZ zijn’

Johan Derksen sluit niet uit dat Pascal Jansen ten tijde van zijn dienstverband bij AZ contact heeft gehad met Ajax over het hoofdtrainerschap aldaar. Eerder gebeurde iets soortgelijks met Arne Slot, die achter de rug van AZ om met Feyenoord sprak en meteen zijn spullen kon pakken.

"Zou het niet zo zijn dat Alex Kroes (algemeen directeur van Ajax, red.) Pascal Jansen al benaderd heeft, dat de directie van AZ dat gehoord heeft en toen gezegd heeft: dan gaat Jansen er nu meteen uit? Dat hebben ze toen met Slot ook gedaan", aldus Derksen bij Vandaag Inside.

Slot werd in december 2020 plots op straat gezet door de clubleiding van AZ toen men er hoogte van kreeg dat er gesprekken waren geweest met Feyenoord. Het plotselinge ontslag sloeg in als een bom.

"Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ", sprak Max Huiberts destijds. Amper twee weken later werd Slot gepresenteerd als nieuwe trainer van Feyenoord.

Valentijn Driessen, ook aan tafel, sluit de theorie van Derksen niet uit. "Dat zou kunnen. Ze hebben nooit echt een reden gegeven om Jansen te ontslaan. Ja, slechte prestaties, maar volgens mij was de relatie met de spelers ook niet zo goed meer."

Over interim-trainer Maarten Martens is Derksen niet te spreken. "Ik vind die Belg wel een heel motiverende trainer, die zit er wel bovenop", zegt de Snor cynisch. "Ik heb nog nooit zo'n dooie gezien. Dat was een heel aardige voetballer, maar het is niet een man die inspireert."

Pascal Jansen was ruim drie jaar hoofdtrainer van AZ. Hij nam het stokje in eerste instantie op interim-basis over van Slot en verlengde vervolgens twee keer zijn contract. Op 17 januari werd hij ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

