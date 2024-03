Ron Jans: ‘Ik zou het mooi vinden als hij de nieuwe trainer wordt van Ajax’

Ron Jans zou het mooi vinden als Pascal Jansen de nieuwe hoofdtrainer wordt van Ajax, zo heeft hij zondag verteld bij Goedemorgen Eredivisie. De vorig jaar bij AZ ontslagen oefenmeester wordt veelvuldig gelinkt aan de Amsterdammers en werd ook al meerdere keren gespot tijdens wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA.

Jans vindt het niet logisch dat zijn naam aan Ajax wordt gelinkt. "Wat heb ik gewonnen dan? Het is altijd leuk als je waardering krijgt en je naam wordt genoemd, maar ik zit bij Utrecht en heb het daar enorm naar mijn zin."

"Ik hoop dat dit mijn laatste club is", gaat Jans verder. "Daarna trek ik mij lekker terug. Ik heb een geweldig leven met een mooi gezin, gezondheid en voetbal. Voetbal heeft mij heel veel gegeven en ik heb heel veel leuke mensen ontmoet. Ik ben een dankbaar en gelukkig mens."

Jans wordt niet warm of koud van de geluiden dat hij aan Ajax wordt gelinkt. "Dat is leuk, maar niet meer dan dat. Alex Kroes is begonnen en ze moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen over wie de trainer wordt."

Jans zou het 'mooi vinden' als Jansen de nieuwe trainer wordt van Ajax. "Alleen zijn dat namen die in de publiciteit leven. Of er echt contact is geweest weet ik niet. Maar dat vind ik wel een kundige kandidaat."

'Moeilijk proces'

Marciano Vink vindt ook dat er eerst intern meer duidelijkheid moet komen. "Er zijn mensen die eerst hun draai moeten vinden. Uiteindelijk moeten Kroes, Blind en Van Gaal een trainer kiezen. Het is de vraag bij wie ze uitkomen."

"Willen ze een ervaren trainer? En wil die dan wel naar Ajax?", vraagt Vink zich hardop af. "Ajax heeft de trainers niet meer voor het uitkiezen. Ze spelen geen Champions League. Het is zó'n moeilijk proces."

Hans Kraay junior raadt John van 't Schip in ieder geval af om technisch adviseur te worden. "Daar hebben ze er al heel veel van volgend jaar. Kroes wordt de baas van de bazen. Daarnaast heb je Beuker, De Lange, Blind en Van Gaal. Ik zou daar niet tussen willen zitten", aldus Kraay.

