PSV wil overbodige Sergiño Dest terug naar Nederland halen

Donderdag, 17 augustus 2023 om 07:50 • Wessel Antes • Laatste update: 08:14

PSV gaat zich bij FC Barcelona melden voor Sergiño Dest, zo bevestigen het Eindhovens Dagblad en Voetbal International na berichtgeving van het Spaanse Mundo Deportivo. De 22-jarige rechtsback, die in Catalonië geen toekomst meer heeft, kan zodoende terugkeren in de Eredivisie. In het seizoen 2019/20 speelde Dest in de hoofdmacht van Ajax, alvorens hij een droomtransfer naar Barcelona maakte. In het Spotify Camp Nou ligt hij nog tot medio 2025 vast. PSV zou Dest in eerste instantie willen huren, zo bevestigt zijn entourage.

Technisch directeur Earnest Stewart is momenteel in gesprek met Barcelona en Dest over een eventuele huurtransfer. Een definitieve overname lijkt momenteel niet haalbaar, daar Barça in 2020 nog ruim 20 miljoen euro neertelde voor de vleugelverdediger. Hedendaags wordt zijn marktwaarde door Transfermarkt ingeschat op zo'n 10 miljoen euro. Trainer Xavi zou niet rouwig zijn om een vertrek van Dest, daar hij in het Spotify Camp Nou overbodig is. Peter Bosz ziet in de 26-voudig international van de Verenigde Staten wel een versterking voor de Eindhovense defensie.

Dest speelde de afgelopen drie jaar 72 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists. In Spanje wist de rechtspoot enkel beslag te leggen op de Copa del Rey (2020/21). In het afgelopen seizoen speelde de Almeerder op huurbasis voor AC Milan, maar in Italië wist Dest allesbehalve te imponeren. Dest kwam slechts 632 speelminuten in actie, verdeeld over 14 officiële optredens. Daarin wist de offensieve back geen enkele bijdrage aan doelpunten te leveren. Met Dest kan Bosz mogelijk een verdediger aan zijn selectie toevoegen die op beide flanken inzetbaar is. In zijn profcarrière speelde hij namelijk ook 17 officiële wedstrijden als linksback, al gaat zijn persoonlijke voorkeur uit naar de rechtsbackpositie.

In het Philips Stadion zal Dest moeten concurreren met Jordan Teze, Philipp Mwene en Shurandy Sambo. Tot dusver werd Teze het vaakst op de rechterflank geposteerd, maar zijn voorkeur gaat uit naar een plek centraal achterin de defensie. Mogelijk zet PSV daardoor in op de komst van Dest, om zo André Ramalho naar de bank te verwijzen. Hoewel PSV tot dusver ieder officieel duel wist te winnen, laat de Braziliaan behoorlijk wat steekjes vallen. Journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf noemde Ramalho in de voetbalpodcast Kick-off onlangs een ‘spookrijder in de eigen verdediging’.