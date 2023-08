Mislintat maakt supporters van Ajax op het veld in ArenA grote transferbelofte

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 16:06 • Jeroen van Poppel

Sven Mislintat verzekert de supporters van Ajax op de Open Dag dat de selectie voor het einde van de transferwindow op orde is. De directeur voetbalzaken legt aan de zijlijn van het veld in de Johan Cruijff ArenA uit dat Ajax door moeilijke omstandigheden nog niet klaar is op de transfermarkt. "Misschien zijn we op 12 augustus nog niet compleet, maar je kunt er zeker van zijn dat we op 31 augustus ons werk hebben gedaan", aldus Mislintat.

De Duitser begon in mei aan zijn klus bij Ajax. "Het is druk", zegt de directeur. "Het lijkt erop dat transferwindows bij Ajax druk zijn. Dat was vorige zomer zo, toen ik er nog niet was, en nu lijkt dat ook zo. Er is veel interesse van grote buitenlandse clubs in onze spelers en die willen we zo goed mogelijk vervangen, omdat we mee willen doen om de prijzen." Ajax staat op het punt om afscheid te nemen van Edson Álvarez, die al naar Londen is om zijn contract bij West Ham United te ondertekenen.

Mislintat zoekt volop naar versterkingen voor Ajax. Zijn nieuwe functie bevalt hem 'heel goed'. "Ik ben heel blij om hier te zijn. Het is in deze periode hard werken, maar dat is normaal bij een club als Ajax. Het is een van de meest iconische clubs ter wereld. Ik heb eerder bij grote clubs gewerkt (Arsenal en Borussia Dortmund, red.) en nu zit ik bij een nóg grotere", zegt hij met gevoel voor populisme.

Met name achterin heeft Ajax behoefte aan nieuwe spelers, maar de club wil ook nog een aanvallende middenvelder en een tweede spits achter Brian Brobbey aantrekken. "Je, je mag zeker nog iets verwachten", zegt Mislintat. "Als je kwaliteitsspelers verliest, moet je de selectie versterken. Daar zijn we constant mee bezig. Maar voor clubs als Ajax is het ook moeilijk dat de transfermarkt tot 31 augustus open is, omdat er zoveel interesse is van clubs uit bijvoorbeeld de Premier League en andere grote competities. Dat maakt het enorm moeilijk voor ons om een rustige voorbereiding te kunnen draaien. Het is moeilijk voor Maurice (Steijn, trainer, red.) om met alle geruchten te dealen en steeds gefocust te blijven."