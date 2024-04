Liverpool legt eerste contact met Arne Slot, maar Feyenoord weet van niets

Het eerste contact tussen Liverpool en Arne Slot is gelegd, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagmiddag. Eerder meldde The Athletic al dat Slot topkandidaat is om de opvolger van Jürgen Klopp te worden. Die speculaties worden nu bevestigd door Romano. De leiding van Feyenoord hoorde echter nog niets vanuit Engeland, zo benadrukt algemeen directeur Dennis te Kloese.

"We wachten het af", laat de Feyenoord-bestuurder dinsdag in een korte reactie weten aan Voetbal International. Liverpool, dat na bijna negen jaar afscheid neemt van Klopp, moet zich dus nog officieel melden in De Kuip.

Liverpool is concreet

“Liverpool heeft direct contact gehad met Arne Slot als kandidaat voor het trainerschap”, aldus Romano op X. “Eén direct contact heeft al plaatsgevonden en bovendien is er al een nieuwe afspraak gepland.”

???? Liverpool had direct contact with Arne Slot as candidate for the job. One direct contact took place with Feyenoord manager and understand one more is already scheduled. Slot, part of #LFC shortlist. pic.twitter.com/jcl92BYOfk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024

Slot stond vorig jaar ook al in de belangstelling van grote buitenlandse clubs, maar besloot zijn contract bij Feyenoord te verlengen. "Zijn probleem is nu dat de clausule (om te vertrekken, red.) uit het contract is gehaald", aldus Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam in Veronica Offside.

"Hij ging veel meer verdienen, maar als tegenprestatie werd de clausule eruit gehaald. Feyenoord kan nu vragen wat het wil, want Slot heeft een doorlopend contract", aldus de journalist van Voetbal International.

Liverpool is druk op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, daar Klopp na acht seizoenen gaat vertrekken. Naast Slot is ook Roberto De Zerbi, de succestrainer van Brighton & Hove Albion, zeer nadrukkelijk in beeld. De Italiaan moet liefst veertien miljoen euro kosten.

Engelse kranten, waaronder The Guardian, zien Slot als topkandidaat voor de functie. "Slot's prestaties met een relatief bescheiden budget en een agressieve speelstijl hebben wijdverbreide interesse gewekt", aldus de Britse krant.

Slot leidde Feyenoord onder meer naar de landstitel in 2023 en de bekerwinst afgelopen zondag tegen NEC (1-0). Daarnaast bereikte hij in zijn eerste seizoen met de Rotterdammers de finale van de Conference League, die met 1-0 werd verloren van AS Roma.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties