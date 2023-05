John Heitinga weet wanneer hij duidelijkheid krijgt over zijn toekomst bij Ajax

Zondag, 28 mei 2023 om 18:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:33

Trainer John Heitinga krijgt aankomende week duidelijkheid over zijn toekomst bij Ajax, zo laat hij weten in gesprek met ESPN. Na afloop van het verloren Eredivisie-duel met FC Twente (3-1) geeft de coach aan dat er in de komende dagen gesproken wordt over een eventueel vervolg in de Johan Cruijff ArenA, al laat hij, uit angst voor een ‘media-explosie’, niet weten welke dag hij met de directie van Ajax om de tafel gaat zitten.

“Wat nu? Wat nu is dat we terugrijden naar Amsterdam", reageert Heitinga desgevraagd. "En dat het seizoen erop zit en dat er snel duidelijkheid gaat komen. Ik denk dat er de aankomende week wel duidelijkheid gaat komen. Ik weet nog niet hoe het nu verdergaat, en dat heb ik al vaker gezegd. Voor de mensen die mij kennen: als ik informatie zou kunnen delen, dan zou ik dat doen. Ik kan op dit moment niet meer vertellen dan dat ik jou vertel en ik ga ervan uit dat er in de aankomende week duidelijkheid komt.

“Er gaat snel duidelijkheid komen, voor mij, voor de club, voor iedereen. We moeten verder”, vertelt Hetinga aan verslaggever Pascal Kamperman, die geen genoegen neemt met het antwoord. "Je hebt gewoon een afspraak staan voor morgen, of overmorgen of een andere dag?", probeert de verslaggever van ESPN. Heitinga: “Aankomende week. Ik ga het niet vastpinnen op een dag, want dan krijg je weer een explosie van de media. Als er duidelijkheid is, dan hoor je het wel. Ik heb nu al twee, drie keer gezegd dat er aankomende week duidelijkheid komt.”

In het interview met de NOS blikt Heitinga bovendien terug op een voor hem teleurstellend seizoen. "Ik ben ingestapt om Ajax te helpen. Ik kende een goed begin met heel veel overwinningen achter elkaar. Alleen is het vaak onvoldoende geweest. We moeten ervoor zorgen dat we niet nog een keer zo'n seizoen meemaken”, aldus de trainer, die Ajax naar de laatste voorronde van de Europa League bracht.