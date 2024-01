Hoongelach in Engeland om Henderson: ‘Ajax doet het nog slechter dan Al-Ettifaq’

Het avontuur van Jordan Henderson bij Al-Ettifaq is geen moment een succes geweest. Dat stelt verslaggever Thom Gibbs in een pijnlijke analyse in The Telegraph. De 33-jarige middenvelder tekende een half jaar geleden in Saudi-Arabië, maar keert deze winter al terug in Europa. Henderson staat op het punt een contract te tekenen bij Ajax.

Henderson werd een half jaar geleden voor veertien miljoen euro door Al-Ettifaq overgenomen van Liverpool. De Engelsman werd in het Midden-Oosten herenigd met Steven Gerrard en Georginio Wijnaldum, maar had het er geen moment naar zijn zin.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Henderson laat Al-Ettifaq achter op de achtste plaats in de Saudische Pro League. De club dreigt de Asia Conference League te missen. Geen van de laatste negen officiële wedstrijden werd gewonnen.

"Vanuit sportief oogpunt, PR-oogpunt en financieel oogpunt is de reis van Henderson een regelrechte ramp geweest", schrijft Gibbs. "Een driejarig contract is verscheurd, zijn goede reputatie is aangetast en alleen de loyaliteit van Gareth Southgate verlengt zijn relevantie als voetballer."

Gibbs zag hoe Henderson vocht tegen de 'randzaken'. "Dit hoofdstuk van Hendersons carrière ging nooit alleen over voetbal. Er was een grotere missie, de kans om de cultuur van binnenuit te veranderen, liefde een licht te laten schijnen, de wereld te genezen, er een betere plek van te maken."

Ajax

"Maar het sprookje van Henderson gaat nu verder bij Ajax, dat het nog slechter doet dan Al-Ettifaq", klinkt het pijnlijk. "Ze zijn door amateurs uitgeschakeld in de beker en zijn toe aan hun vierde trainer van het seizoen."

Gibbs omschrijft de stap van Henderson, dat een jeugdproduct is van Sunderland, als een 'laatste redmiddel'. "Maar het is onwaarschijnlijk dat dit een langdurige relatie gaat worden. Vanaf hier zijn de opties beperkt, waardoor er slechts één route overblijft naar nieuwe glorie. Volgende stop: Newcastle."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties