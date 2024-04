FC Twente profiteert in spektakelstuk in Heerenveen maar half van misstap AZ

FC Twente heeft woensdag maar half geprofiteerd van de misstap van achtervolger AZ, dat met 5-0 klop kreeg bij Heracles Almelo. De ploeg van trainer Joseph Oosting stond met 1-3 voor tegen sc Heerenveen, maar stapte desondanks met een 3-3 gelijkspel van het veld. Nummer drie Twente staat hierdoor vijf punten boven AZ en heeft nog steeds de beste papieren voor een ticket voor de voorronde van de Champions League.

Het was een bijzonder levendige eerste helft in het Abe Lenstra Stadion, waar Myron Boadu niet in actie kon komen wegens blessureleed. De ervaren Ricky van Wolfswinkel (35) verving hem voorin bij Twente. Laatstgenoemde opende prompt de score in de elfde minuut. Daan Rots had een mooie steekpass in petto en de doorgewinterde spits schoot vervolgens raak in de verre hoek: 0-1. Een mijlpaal voor Van Wolfswinkel, want het was de 200ste goal uit zijn loopbaan.

Rots, nog de aangever bij de openingsgoal van Twente, verdubbelde zelf twee minuten later de voorsprong. De behendige vleugelaanvaller profiteerde optimaal van zwak verdedigen van Heerenveen, om vervolgens via de binnenkant van de paal raak te schieten: 0-2. Een dramatische start dus voor de Friezen, al bleef de aansluitingstreffer niet lang uit.

Nummer 200 (!) voor Ricky van Wolfswinkel ????#heetwe pic.twitter.com/CQiDyIeoo7 — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2024

Een voorzet van Osame Sahraoui kwam uiteindelijk terecht bij Ion Nicolaescu, die op overtuigende wijze binnenkopte: 1-2. Twente verdubbelde de marge in de zeer boeiende slotfase van de eerste helft. Een door Rots verlengde hoekschop werd van dichtbij binnengetikt door Robin Pröpper. Beide ploegen gingen met een 2-3 stand rusten, want Sahraoui liet Lars Unnerstall kansloos met een geweldige uithaal vanaf de rand van de zestien.

Heerenveen-coach Kees van Wonderen voerde halverwege een dubbele wissel door. De trefzekere Nicolaescu en Loizos Loizou maakten plaats voor Patrik Walemark en Pelle van Amersfoort. De inbreng van Van Amersfoort bleek een gouden greep. Zijn inzet kort na rust ging via de hand van Pröpper over en na een check bij de VAR werd de bal op de stip gelegd. Thom Haye trok de stand vervolgens gelijk vanaf elf meter: 3-3.

Een domper voor Twente, dat een kwartier voor het einde van het spektakelstuk weer op voorsprong had kunnen komen. Sem Steijn dook alleen op voor Mickey van der Hart, die Heerenveen met een knappe redding op de been hield. De falende Steijn werd prompt gewisseld, met Naci Ünüvar als zijn vervanger.

Wat Steijn overkwam, gebeurde ook de ingevallen Ünüvar. De aanvallende middenvelder ging alleen op Van der Hart af, maar schoot jammerlijk naast. Ongeloof en teleurstelling in de slotfase bij Twente, dat dus genoegen moest nemen met een punt in de spectaculaire ontmoeting met Heerenveen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties