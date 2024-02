Dramatisch verdedigend Ajax voorkomt nederlaag met twee hele late goals

Ajax heeft donderdagavond op wonderbaarlijke wijze een gelijkspel behaald in de heenwedstrijd van de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers vertoonden tegen FK Bodø/Glimt opnieuw grote defensieve zwakten en incasseerden twee tegengoals. In blessuretijd van de tweede helft kwamen de Amsterdammers onverwachts helemaal terug. Branco van den Boomen, die na maanden zijn rentree maakte als invaller, scoorde via een penalty. Even later lobde Steven Berghuis met een handig balletje de 2-2 binnen.

John van 't Schip besloot om zijn defensie andermaal volledig op de schop te gooien. Jorrel Hato schoof van het centrum naar de linksbackpositie. Devyne Rensch, die terugkeerde van een blessure, speelde centraal in de verdediging naast Josip Sutalo. Carlos Forbs verdween uit de basis. In zijn plaats speelde Kristian Hlynsson links voorin, terwijl Chuba Akpom op 10 stond geposteerd.

Na een klein kwartier volgde de beste kans van Ajax in de eerste helft. Berghuis kwam met een uitstekende steekbal op Akpom, die van zestien meter vrij kon uithalen. De aanvaller schoot weliswaar hard, maar vrijwel recht door het midden, waardoor doelman Kjetil Haug de bal tegen de lat kon tikken.

Een fantastisch uitgespeelde Noorse uitbraak leverde Ajax in de zeventiende minuut een achterstand op. Jens Petter Hauge kwam vanaf links dreigend naar binnen en hield uitstekend het overzicht met een strakke breedtebal op Albert Gronbaek. Jorrel Hato probeerde de middenvelder nog af te stoppen, maar via het te slappe blok van de verdediger van Ajax rolde diens schot het doel in: 0-1.

Ajax flikt het in extremis ?? Steven Berghuis met een heerlijk lobje in de 97e minuut! ??#ajabod — ESPN NL (@ESPNnl) February 15, 2024

Bodø zakte na balverlies continu in, waardoor Ajax moeite had om openingen te vinden. Kenneth Taylor kreeg na een half uur dankzij een goede loopactie wel een schietkans, maar de middenvelder vuurde over.

In de rust werd Rensch vervangen door Borna Sosa, waardoor Hato weer in het centrum kwam te spelen bij Ajax. De Amsterdammers kenden een sterke openingsfase in de tweede helft. Berghuis schoot na een uur spelen vanaf de rechterkant een meter naast.

Daarna volgde een veel grotere kans voor Ajax. Brobbey werd benut als aanspeelpunt en legde de bal met een tikje naar links panklaar Akpom. De spits verzuimde echter met zijn linkerbeen uit te halen en kapte naar zijn rechter, waardoor de defensie van Bodø de poging kon kraken.

Geklungel achterin kostte Ajax direct daarna een nieuwe tegentreffer. Sutalo speelde bij het uitverdedigen Tristan Gooijer aan, die onder druk van twee tegenstanders van de bal werd gezet. Het steekballetje van Gronbaek op Hakon Evjen werd gekraakt maar kwam weer voor de voeten bij eerstgenoemde. Gronbaek aarzelde niet om de bal achter Ajax-keeper Diant Ramaj te plaatsen: 0-2.

In de 83ste minuut kreeg Brobbey dé kans op de aansluitingstreffer. De spits werd in vrijheid bereikt door een prachtige voorzet van Berghuis, maar Brobbey kopte van dichtbij naast. Aan de overzijde brak Bodø met één goede bal van achteruit opnieuw door. Nino Zugelj dacht ploeggenoot Oscar Kapskarmo met een breedtebal een doelpunt te schenken, maar de pass was niet haalbaar, waardoor Ajax wegkwam.

Ajax kreeg in blessuretijd van de tweede helft een penalty. Brobbey probeerde bij een voorzet te komen en werd vastgepakt door Odin Luras Bjortuft. De verdediger kreeg aanvankelijk geel, maar na het zien van de beelden gaf scheidsrechter António Nobre rood. Van den Boomen schoot de penalty onberispelijk binnen: 1-2.

In ondertal kwam Bodø, dat al maanden geen serieuze wedstrijd meer speelde, onder grote druk van Ajax. Na een halve ingreep van doelman Haug kreeg Berghuis de bal voor de voeten. De rechtsbuiten bedacht in een split-second een lobje, dat tergend langzaam over Haug heen binnenviel: 2-2.

In de slotfase maakte Julian Rijkhoff overigens zijn debuut voor Ajax. De spits, die teruggehaald werd van Borussia Dortmund, probeerde het tussen de twee Ajax-goals in met een artistiek verantwoorde omhaal, maar die miste het doel ruim.

