Door vuurwerk verminkte PSV-fan doet zijn verhaal: ‘Ik mis tweeënhalve vinger’

De man die zondagmiddag gewond raakte bij het kampioensfeest van PSV heeft zijn verhaal gedaan. Appie, zoals zijn roepnaam luidt, zag een Cobra in zijn hand tot ontploffing komen. Als gevolg van de actie moet hij tweeënhalve vinger missen.

De beelden van het moment gingen zondag al snel het hele internet over. Te zien is hoe 'Appie' het stuk vuurwerk schuin boven zijn hoofd houdt, waarna een harde knal te zien en te horen is.

"Ik mis mijn wijsvinger, middelvinger en mijn halve duim. Het bloedt nog behoorlijk", vertelt Appie een dag later tegen RTL Nieuws. "Ik dacht dat ze mij een fakkel in mijn hand gaven, maar dat bleek een Cobra te zijn."

Een politiewoordvoerder kon zondag nog niet bevestigen dat de supporter het stuk vuurwerk in de hand gedrukt heeft gekregen. Een nieuwe video laat juist zien dat de man het zelf opraapte van de straat.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

De sterke verhalen dat iemand het aan Appie gaf kunnen ook de prullenbak in ???



Raapt de Cobra gewoon zelf van de grond. pic.twitter.com/3j4bFfNsJk — Joske Brenet???? (@JBrenessi) May 6, 2024

"Ik keek naar mijn hand, maar besefte niet meteen hoe ernstig het was", gaat het slachtoffer verder. "Ik voelde geen pijn. Ik heb de wond inmiddels gezien en het bloedt nog behoorlijk. De ambulance was er vrijwel direct."

Maandag, op de dag van de huldiging van PSV, kreeg 'Appie' de wond kort te zien toen het verband eraf ging. "Ik had gehoord dat er veel schade was, maar had niet verwacht dat vingers er helemaal af zouden zijn", zegt hij.

"Gelukkig hield ik de Cobra boven mijn hoofd en niet bij mijn gezicht, want dan had het nog veel slechter af kunnen lopen", zegt hij. "Het is ondanks zeer sterke pijnstillers allemaal heel erg pijnlijk. De twee vingers die ik nog over heb kan ik nog een klein beetje bewegen."

De telefoon van Albert, zoals de man eigenlijk heet, stond zondag de hele avond roodgloeiend. "Ik denk dat het besef over wat er gebeurd is er wel is, maar ik heb het nog niet verwerkt. Het is gewoon kut."

'Appie' heeft tot slot een belangrijke boodschap voor zijn medesupporters. "Mensen moeten niet met Cobra's naar een voetbalwedstrijd komen. Nou overkomt mij dit, maar voor hetzelfde geld was het een klein kind geweest."

Het is nog niet bekend of de man aangifte gaat doen tegen de mogelijke dader. Hoewel de politie zegt nog geen beelden te hebben gezien, gaat er wel een onderzoek volgen. Mensen die iets gezien hebben worden gevraagd zich te melden.

