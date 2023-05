De Telegraaf noemt twee niet eerder vermelde trainers bovenaan lijst van Ajax

Dinsdag, 30 mei 2023 om 22:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:49

Ajax neemt binnen 48 uur een beslissing over wie komend seizoen voor de spelersgroep van het eerste elftal moet komen te staan, zo weet De Telegraaf. John Heitinga is formeel nog een kandidaat, maar lijkt afgeschreven nadat RvC-voorzitter Pier Eringa repte over 'de nieuwe trainer'. Technisch directeur Sven Mislintat heeft inmiddels twee Scandinavische trainers op het oog om Heitinga te vervangen.

Het gaat om de Noor Kjetil Knutsen, die dit jaar kampioen werd met FK Bodø/Glimt, en de Deense bondscoach Kasper Hjulmand. Beide coaches liggen nog een jaar vast en zouden dus uitgekocht moeten worden. Knutsen speelt met Bodø/Glimt, waar hij al sinds 2018 de leiding heeft over het eerste elftal, zeer aanvallend voetbal en verwierf in 2021 internationaal faam. Toen werd AS Roma in de groepsfase van de Conference League met liefst 6-1 geklopt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax zoekt een buitenlandse trainer: drie mogelijke topkandidaten

Voetbalzone tipte Ajax eerder drie verschillende buitenlandse coaches. Lees artikel



Hjulmand is sinds 2020 de bondscoach van Denemarken. Zijn elftal maakte met name op EURO 2020, vanwege corona een jaar later pas gespeeld, veel indruk. In de halve finale ging het in de verlenging mis tegen Engeland (2-1). Het WK in Qatar liep in november vervolgens uit op een totale deceptie. De Denen haalden in Poule D met Frankrijk, Australië en Tunesië slechts één punt en gingen als hekkensluiter vroeg naar huis. Hjulmand is al sinds 2006 hoofdtrainer, bijna altijd bij teams in eigen land.

De Telegraaf lijkt er, gezien zijn berichtgeving, vanuit te gaan dat Kutsen en Hjulmand bij Mislintat een streepje voor hebben op een Nederlandse kandidaat, waarbij Peter Bosz het meest voor de hand liggend zou zijn. Bosz solliciteerde openlijk bij Rondo en Studio Voetbal, maar kreeg tot nu toe geen uitnodiging van Ajax om op gesprek te komen. Het plotse vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar, die in 2017 een akkefietje had bij Ajax met Bosz, lijkt wel in het voordeel van laatstgenoemde te spreken.

De reactie van Johan Derksen in Vandaag Inside

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Mislintat denkt aan een Deense of Noorse trainer, zoals gesuggereerd wordt door De Telegraaf. "Ze hebben het daar altijd over 'het Ajax-dna'. Dan haal je niet een Noorman van een schip uit een fjord", zegt Derksen cynisch op tv. De analist vindt ook de aanstelling van Mislantat, die als Duitse technisch directeur de Nederlandse markt niet goed zou kennen, onbegrijpelijk. "Nee, dat is ook al belachelijk geweest. Een belachelijke keuze."