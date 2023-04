De Bruyne neemt City bij de hand op uiterst pijnlijke avond voor Arsenal

Woensdag, 26 april 2023 om 22:56 • Mart Oude Nijeweeme

Manchester City heeft een belangrijke stap gezet richting de volgende landstitel in de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola was woensdagavond in het eigen Etihad Stadium met 4-1 te sterk voor Arsenal, dat geen moment in de wedstrijd kwam. Erling Braut Haaland zorgde voor het slotakkoord met zijn 33e van het seizoen. Kevin De Bruyne (tweemaal) en John Stones hadden de zege toen al veilig gesteld. Rob Holding deed iets terug namens the Gunners. Door de zege verkleint City de achterstand op koploper Arsenal naar twee punten met nog twee wedstrijden tegoed.

Grote afwezige in de basisopstelling bij City was Nathan Aké. De Nederlander ondervindt nog te veel last van een hamstringblessure die hij opliep in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Guardiola trad aan met een defensie waar hij nog niet eerder mee startte, bestaande uit Kyle Walker, Stones, Ruben Días en Manuel Akanji. Bij de bezoekers waren er onder meer basisplaatsen voor Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko, vorig jaar nog contractspelers bij City. Mikel Arteta trof met Guardiola zijn oude leermeester.

Vanaf het eerste fluitsignaal liet City zien met welke intenties het de kraker wilde aanvliegen. Na eerst tevergeefs te hebben geschreeuwd om een strafschop, was De Bruyne na zeven minuten wel trefzeker. De Belg werd gelanceerd door Haaland en schoot beheerst raak vanaf een meter of twintig: 1-0. Arsenal had totaal geen grip op het duo van City en mocht Aaron Ramsdale danken dat Haaland de score niet al vroeg uitbouwde. De doelman hield de Noorse superspits meerdere keren van scoren. Ook een schot van Bernardo Silva was een makkelijke prooi voor de Engelse sluitpost.

De eerste keer dat de bezoekers zich meldden voor het doel van Ederson was na ruim een half uur spelen. Na een langlopende aanval kreeg Thomas Partey de gelegenheid om uit te halen. De middenvelder probeerde de bal te plaatsen, maar mikte anderhalve meter naast. Terwijl Arsenal vervolgens met een minimale achterstand het rustsignaal dacht te halen, sloeg City uit een vrije trap voor de tweede keer toe. De Bruyne legde de bal perfect op het hoofd bij Stones, waarna de verdediger diagonaal raak kopte. Scheidsrechter Michael Oliver keurde de treffer af wegens buitenspel, maar werd gered door de VAR.

Ook na rust was het City dat de lakens uitdeelde. Arsenal kreeg het geen moment voor elkaar om een vuist te maken en kreeg binnen tien minuten na rust de deksel op de neus. Opnieuw zorgde Haaland voor het voorbereidende werk en was De Bruyne het eindstation. De Belgisch international staat nu op acht goals in elf wedstrijden tegen the Gunners. Tegen geen enkele andere club kwam hij vaker tot scoren. Het enige wat Arsenal daar tegenover zette was een schot van Granit Xhaka in de handen bij Ederson en een vrije trap van Bukayo Saka dat huizenhoog over ging.

Tien minuten voor tijd vond Guardiola het vervolgens tijd voor een publiekswissel voor De Bruyne. Ook Jesus, terug op het oude nest, ging onder luid applaus naar de kant. Arsenal deed in de slotfase nog wel iets terug via Holding, maar verder dan een eretreffer kwam het niet. Haaland zorgde in de laatste minuut van de blessuretijd voor het slotakkoord. Het is de twaalfde wedstrijd op rij die door Guardiola gewonnen wordt van Arteta. Nog zeven wedstrijden is City verwijderd van de derde landstitel op rij. De laatste keer dat een club in de Premier League dat presteerde was tussen 2006 en 2009. Destijds was het Manchester United van Sir Alex Ferguson de alleenheerser.