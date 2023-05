De bijzondere carrière van ‘de irritantste speler van de Eredivisie’

‘De meest irritante speler van de Eredivisie’, een bijnaam die Ola Toivonen van veel Eredivisie-fans te horen kreeg. Van 2009 tot 2014 stond de Zweed onder contract bij PSV. In deze periode was de spits verantwoordelijk voor 78 goals en 32 assists, maar toch was de Zweed niet geliefd bij alle Eindhovenaren. Voetbalzone blikt terug op het pad dat Toivonen heeft bewandeld in een exclusieve video.

Toivonen begon zijn carrière bij het Zweedse Degerfors IF. Hier was de jonge aanvallende middenvelder annex spits gelijk van groot belang. Mede door vijf goals van Toivonen, wist de club zich te handhaven op het hoogste niveau van Zweden. Na een succesvol tweede seizoen, waarin hij wederom verantwoordelijk was voor vele doelpunten, wekte Toivonen de interesse van meerdere internationale clubs. Zo ook die van PSV.

Begin 2009 maakte Toivonen de overstap naar Eindhoven voor een transfersom van circa vier miljoen euro. Bij PSV was de Zweed gelijk van grote waarde met dertien doelpunten in zijn debuutseizoen. Ook in de seizoenen die volgden bleef de spits regelmatig trefzeker. Ondanks deze goede prestaties, was Toivonen niet altijd even geliefd. De Zweed kreeg veel verwijten over zijn irritante provocaties, het uitdelen van ellebogen en het aanpraten van kaarten. Toivonen zelf trok zich hier niet veel van aan. “Ik wist dat ik van waarde kon zijn voor PSV door slim te spelen. Misschien ging ik soms ook iets te ver, maar ik had nooit de intentie om iemand pijn te doen of te blesseren”, vertelde de Zweed in 2019 tegen ELF Voetbal.

In januari 2014 kwam er een einde aan het avontuur in Eindhoven, en vertrok Toivonen naar Stade Rennes in Frankrijk. Na een aantal minder succesvolle seizoenen en een verhuurperiode bij Sunderland, vertrok de spits naar Toulouse. Hier speelde Toivonen twee seizoenen om vervolgens naar Melbourne Victory in Australië te verkassen. In 2020 besloot Toivonen om terug te keren naar zijn geboorteland, bij Malmö FF. In dat jaar behaalde Toivonen, op 34-jarige leeftijd, de eerste landstitel in zijn carrière.