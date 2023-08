Barcelona weet met Frenkie de Jong in bijzondere rol moeizaam te winnen

Zondag, 20 augustus 2023 om 21:31 • Wessel Antes • Laatste update: 21:36

Barcelona heeft zondagavond een moeizame zege geboekt op Cádiz: 2-0. In Catalonië waren Pedri en Ferran Torres belangrijk met late doelpunten. Daardoor kan Barça voor het eerst in deze LaLiga-campagne drie punten bijschrijven, nadat het elftal van Xavi vorige week niet verder kwam dan een doelpuntloze remise met Getafe. Overtuigend was het echter niet.

Bij Barcelona deed Xavi zondag een gedurfde zet, door de pas net zestienjarige Lamine Yamal te laten starten als vervanger van de geschorste Raphinha. Daardoor is de Spanjaard de jongste speler ooit die namens Barça aan de aftrap stond in LaLiga (16 jaar en 38 dagen oud). Buitenspelers Ferran Torres en Ansu Fati, die toch al langer meelopen bij Blaugrana, moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Frenkie de Jong nam in het Estadi Olímpic een opvallende rol voor zijn rekening. Door het ontbreken van Ronald Araújo was Jules Koundé de rechtsback van dienst, waardoor De Jong naast Andreas Christensen in het centrum van de defensie werd geposteerd door Xavi.

???????? ?????????????????? ??

Barcelona heeft het heel zwaar met Cádiz, maar tien minuten voor tijd is daar de bevrijdende treffer van Pedri ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaCadiz pic.twitter.com/dltsLKSwxy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023

Nadat De Jong een gele kaart had ontvangen wegens een overtreding, was Yamal dicht bij de openingstreffer. Het linksbenige toptalent dribbelde naar binnen, waarna hij met gevoel de linkerhoek probeerde te vinden. Doelman Conan Ledesma wist een doelpunt echter te voorkomen. Vervolgens werd Cádiz gevaarlijk via Roger Martí, die echter stuitte op Marc-André ter Stegen. Ook Koundé verzuimde een grote kans tot een doelpunt te verwerken. Na rust kwam Barcelona sterker uit de kleedkamer, al ontbrak de echte overtuiging in aanvallend opzicht.

Vlak voor tijd wist Barcelona de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken dankzij een uitstekende teamgoal. Pedri was uiteindelijk het eindstation, nadat hij door de Cádiz-defensie combineerde via Ilkay Gündogan. Ledesma, die een uitstekende wedstrijd keepte, was uiteindelijk te laat om Pedri’s inzet te pareren en zag de bal zelfs door zijn benen heen het doel in rollen: 1-0. Een tweede Catalaanse treffer van Ansu Fati werd een paar minuten later afgekeurd. De ingevallen Ferran Torres zorgde na een goede doorkopbal van Robert Lewandowski alsnog voor Barça's verlossing. De Spaanse buitenspeler bleef koelbloedig en schoot de bal beheerst langs Ledesma: 2-0. Daarmee bepaalde Ferran Torres direct de eindstand.

Barça wint ?3?? Ferran Torres gooide de wedstrijd in blessuretijd in het slot ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaCadiz pic.twitter.com/dTc5fPb1ff — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023