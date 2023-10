Ajax wil spelers kwijt aan clubs uit Midden-Oosten; Driessen noemt voorbeeld

Woensdag, 18 oktober 2023

Alex Kroes is van plan om een flinke reorganisatie door te voeren bij Ajax nadat hij in dienst is getreden als algemeen directeur. Dat meldt De Telegraaf woensdagavond. Kroes zou het aantal banen binnen de voetbalclub met tien procent willen laten dalen. Dat betekent dat er ook een aantal voetballers zullen moeten vertrekken.

Op 30 juni van dit jaar waren er in totaal 449 mensen in dienst bij Ajax. Kroes wil proberen om dat aantal met minimaal tien procent terug te brengen. Daarbij lijkt het niet alleen te gaan om bijvoorbeeld kantoorpersoneel, maar ook om spelers.

“Ajax staat in de volgende transferwindow open voor uitgaande transfers en hoopt enkele spelers te kunnen transfereren naar het Midden-Oosten”, weet bovengenoemde krant onder meer te melden.

Valentijn Driessen noemt woensdagavond bij Vandaag Inside Steven Bergwijn als voorbeeld. De buitenspeler kwam vorig jaar voor ruim 31 miljoen euro over van Tottenham Hotspur, en mogelijk kan Ajax hem aan een club uit het Midden-Oosten nog met winst verkopen.

“Het belangrijke is dat hij (Kroes, red.) een aantal spelers gaat lozen, want er loopt zoveel rommel daar”, aldus Driessen. “Bijvoorbeeld die Bergwijn, die stond in de zomer al in de belangstelling van Saudische clubs. Dus als je daar veertig (miljoen, red.) voor krijgt...”

Mededingingsclausule

Door een clausule die Kroes in zijn contract bij AZ had, mag hij pas vanaf 15 maart 2024 aan de slag bij Ajax. Toch hopen de Amsterdammers een akkoord met AZ te bereiken, zodat Kroes bijvoorbeeld al op 1 januari kan beginnen. De Telegraaf meldde vorige week dat Ajax daar in de persoon van Louis van Gaal en Michael van Praag over in gesprek wil met de Alkmaarders.

Volgens Driessen is het maar de vraag of Ajax er verstandig aan doet om Van Praag ook te laten deelnemen aan die gesprekken. De Amsterdammer, die op 17 november wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, staat er volgens hem namelijk niet goed op in Alkmaar.

Dat heeft onder meer te maken met het seizoen 2019/20, dat voortijdig beëindigd werd door de coronapandemie. Ajax en AZ gingen toen met een gelijk puntenaantal aan kop in de Eredivisie, waarna werd besloten dat Ajax een startbewijs voor de groepsfase van de Champions League kreeg en AZ het moest doen met een ticket voor de tweede voorronde van datzelfde toernooi. “Daar is AZ natuurlijk verschrikkelijk verbolgen over. Van Praag heeft destijds alles doorgespeeld naar de UEFA en gezegd dat het een beslissing van de KNVB was, die ze niet mochten terugdraaien. AZ voelt zich daarom verschrikkelijk genaaid. Dus Van Praag kan beter thuisblijven, die moet niet meegaan.”