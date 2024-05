Lens werkte samen met Ajax-target Farioli en vergelijkt hem met Nederlander

Jeremain Lens is lovend over Francesco Farioli, die de nieuwe trainer van Ajax lijkt te gaan worden. De 36-jarige buitenspeler werkte bij Karagümrük samen met de Italiaanse trainer en dat beviel hem prima. Lens vertelt in gesprek met ESPN over de werkwijze en benadering van Farioli en vergelijkt hem met Louis van Gaal. “Nu ik ouder ben, begrijp ik wat hij wilde bereiken. Dat heb ik met Farioli ook.”

De overstap van Farioli naar Ajax lijkt de komende weken rond te komen. De huidige trainer van OGC Nice stond in 2021 ruim dertig wedstrijden aan het roer bij Karagümrük alvorens hij overstapte naar Alanyaspor. Na 48 duels bij die ploeg vertrok hij vorig jaar zomer naar Nice. Lens werd in de tweede seizoenshelft van 2020/21 door Besiktas verhuurd aan Karagümrük en weet dus hoe het is om met de Italiaan samen te werken.

“Ik had de Nederlandse voetbalschool gemist en dat bracht hij weer terug. Het voetbal dat hij erin wilde brengen was zoals we dat in Nederland gewend zijn: van achteruit voetballen, geen lange ballen en altijd de voetballende oplossing zoeken. Dat paste bij het team destijds”, begint de 34-voudig international zijn verhaal.

Farioli heeft ‘autoriteit en persoonlijkheid’, vervolgt Lens. “Niet iedereen heeft het dat wanneer je iets tegen iemand zegt, het meteen wordt aangenomen. Hij heeft autoriteit en persoonlijkheid. De manier waarop hij het brengt is niet schreeuwend, maar ook niet fluisterend. Zijn manier van praten is doordringend, waardoor je er écht naar gaat luisteren en geïnteresseerd raakt.”

Bovendien houdt de Italiaanse trainer vast aan zijn eigen speelwijze en spelopvatting, ongeacht de tegenstander. “Hij besprak de tegenstander en hun manier van spelen wel, maar wij moesten daar onderuit voetballen met de opties die hij gaf. Daar hadden we dan de hele trainingsweek op geoefend”, zegt Lens, die in dat seizoen onder Farioli op de achtste plaats eindigde met Karagümrük.

Lens denkt dat de Italiaan kan slagen bij Ajax, dat wederom een moeizaam seizoen achter de rug heeft. “Wij hadden die kwaliteiten bij Karagümrük en maakten ook behoorlijk wat goals. Als ik kijk naar Ajax, dan denk ik dat die kwaliteit er ook is. Met die kwaliteit en de spelers die er mogelijk nog bij gaan komen denk ik dat Ajax behoorlijk wat goals gaat maken met deze manier van voetballen.”

Louis van Gaal

Farioli doet Lens in zekere mate denken aan Van Gaal, met wie hij samenwerkte gedurende zijn tijd bij AZ. “Als er een trainer is waar hij heel dicht bij in de buurt komt, dan zou ik hem met Van Gaal vergelijken”, is de rechtspoot helder. “Hij was mijn trainer bij AZ toen ik achttien en negentien was, maar ik begreep het nog niet helemaal.”

Van Gaal hamerde op van achteruit voetballen, geen lange ballen spelen en altijd de voetballende oplossing proberen te zoeken. “Toen wilde ik lekker voetballen en niet de accenten leggen op de voetballende oplossing zoeken”, herinnert Lens zich. “Nu ik ouder ben begrijp ik wat hij wilde bereiken. Dat heb ik met Farioli ook. Als ik hem vergelijk, dan met Van Gaal.”

