Ajax gaat ook tegen AZ onderuit: positie Steijn lijkt onhoudbaar

Zondag, 8 oktober 2023 om 16:29 • Tom Rofekamp

Ajax heeft zondag de zoveelste bittere pil van het seizoen moeten slikken. In de eigen Johan Cruijff ArenA vertrok AZ met een 1-2 zege. De positie van Maurice Steijn lijkt zo alsmaar minder houdbaar te worden. Ajax wist sinds de komst van de trainer slechts twee van de tien officiële duels te winnen. Vangelis Pavlidis scoorde voor de achtste wedstrijd op rij sinds de seizoenstart.

Steijn kreeg al voor de aftrap een paar dompers te verduren. Josip Sutalo en Steven Berghuis waren niet fit genoeg en werden vervangen door respectievelijk Jakov Medic en Amourricho Van Axel Dongen. Door de entree van laatstgenoemde verhuisde Steven Bergwijn naar de nummer 10-positie, normaliter de plek van Berghuis. Gastón Ávila behield ondanks zijn vele balverlies tegen AEK Athene donderdag (1-1) zijn plek links centraal in de defensie. Aan de kant van AZ keerde Riechedly Bazoer terug in de achterhoede.

Beide ploegen lieten van meet af aan zien te willen voetballen. Dat leverde in minuut vijf het eerste wapenfeitje op: Jay Gorter moest gestrekt om een droge knal van Myron van Brederode naar de zijkant te kunnen tikken. Aan de overzijde stichtte Carlos Forbs veel gevaar. Na wederom een poging van Van Brederode, leek Steijn opnieuw een speler kwijt te raken. Dani de Wit kwam veel te laat bij Devyne Rensch, maar tot opluchting van de Ajax-trainer kon zijn rechtsback verder.

Datzelfde gold niet voor Van Axel Dongen even voor rust. De al zo blessuregevoelige basisdebutant ging neer na een sliding van Yukinari Sugawara en kon niet verder. Even daarvoor had Forbs tevergeefs om een strafschop geschreeuwd na een vermeende overtreding van David Møller Wolfe. Toen was het de beurt aan Pavlidis.

?? Vangelis Pavlidis jaagt vlak voor rust de 0-1 binnen voor @AZAlkmaar! ??#ajaaz — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2023

Pavlidis kon probleemloos achter de Ajax-defensie kruipen en werd op zijn wenken bediend door Mayckel Lahdo. Oog in oog met Gorter maakte de Griekse spits geen fout: 0-1. Het was al de tiende competitietreffer van Pavlidis en de achtste keer op rij dat hij scoorde sinds de seizoenstart. Alleen Johan Cruijff deed dat in het seizoen 1966/67 beter: de legendarische nummer veertien scoorde er destijds, jawel, veertien sinds de seizoensaftrap.

Na de thee moest Rensch alsnog de strijd staken. Anton Gaaei kwam voor hem in het veld. Met de jonge Deen kreeg Ajax al vroeg de tweede om de oren. Sven Mijnans liep slim weg bij Kenneth Taylor, waardoor Lahdo kon meegeven. In de doelmond stond De Wit klaar om binnen te tikken tegen zijn oude club: 0-2.

Steijn greep in door Silvano Vos te slachtofferen voor Branco van Boomen. Dat sorteerde, alhoewel ietwat gelukkig, effect. Van den Boomen besloot het op de bonnefooi te proberen na een mislukte actie van Georges Mikautadze en zag zijn schot via een Alkmaars been binnenvliegen. De ArenA leefde weer een beetje op, maar zag haar geliefde ploeg niet meer verder terugkomen. Pavlidis en invaller Jens Odgaard verzuimden zelfs nog er 1-3 van te maken. Veel fans hadden het voor het laatste fluitsignaal al wel gezien, waardoor de ArenA vroegtijdig leegliep.