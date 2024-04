Oppermachtig PSV laat ook AZ kansloos en kan titel nu echt ruiken

PSV is weer een stap dichter bij de 25e landstitel gekomen. De Eindhovenaren rekenden zaterdagavond in het eigen Philips Stadion eenvoudig af met AZ: 5-1. Luuk de Jong rekende af met zijn doelpuntendroogte door twee keer te scoren. Jesper Uneken maakte vijf minuten voor tijd zijn debuut en was meteen trefzeker.

Bij PSV keerde Jerdy Schouten terug in de basis. De middenvelder, die het uitduel met Excelsior moest laten schieten vanwege een blessure, fungeerde als centrale verdediger naast Olivier Boscagli. Bij AZ was er een basisplaats voor Ruben van Bommel, die op links de vervanger was van Myron van Brederode.

AZ moest zich vooral zien te herstellen van de 5-0 afslachting tegen Heracles Almelo eerder deze week. De Alkmaarders konden vertrouwen putten uit het verleden, daar de laatste vier Eredivisie-wedstrijden met PSV in het Philips Stadion werden gewonnen.

Beide ploegen maakten er een levendige openingsfase van, met kansen over en weer. Het eerste wapenfeit kwam van de voet van Bakayoko, die een vrije schietkans onbenut liet. Aan de andere kant schoot Pavlidis op de binnenkant van de paal na slordig balverlies van Schouten.

De middenvelder van PSV maakte een onwennige en onzekere indruk in het eerste kwartier en leverde de bal meermaals om onverklaarbare wijze in. Gelukkig voor hem was Bakayoko wel bij de les. De buitenspeler rondde na tien minuten spelen af op aangeven van Malik Tillman: 1-0.

PSV was in het eerste kwart van de wedstrijd heer en meester, maar liet na om het overwicht uit te drukken in de score. Luuk de Jong raakte de paal en Boscagli zag een kopbal uit een corner gepakt worden, alvorens De Jong alsnog trefzeker was.

Opnieuw was Tillman de aangever. De Amerikaan bood zijn collega-aanvaller een niet te missen kans en zag de marge naar twee worden getild. AZ liet zich in het restant van de eerste helft nog wel zien via Van Bommel (kopbal) en Pavlidis (schot gepakt door Walter Benítez), maar stelde behoorlijk teleur.

In de tweede helft nam PSV iets gas terug, zeker nadat het de score al snel naar 3-0 had getild. Na een schitterende steekpass van Joey Veerman stelde Jordan Teze De Jong in staat om zijn tweede van de avond te maken.

Veerman was andermaal een van de betere spelers aan de kant van PSV en zou zelf ook nog op het scorebord terechtkomen, maar moest toezien hoe Pavlidis de spanning eerst nog terugbracht in de wedstrijd. De Griek scoorde uit een rebound: 3-1.

AZ was in aanvallend opzicht echter niet bij machte om het slotoffensief kracht bij te zetten en zag Veerman voor de vierde Eindhovense treffer tekenen. De middenvelder schoot op karakteristieke wijze raak met de binnenkant van de voet op aangeven van Bakayoko.

Alsof het feest daarmee nog niet compleet was mocht ook Uneken meedelen in de feestvreugde. De jongeling, die bij de selectie zag bij afwezigheid van Ricardo Pepi, rondde van dichtbij af op aangeven van Sergi√Īo Dest: 5-1.

Door de zege komt PSV op 78 punten uit 29 wedstrijden, 12 punten meer dan Feyenoord. De Rotterdammers spelen zondagmiddag De Klassieker tegen Ajax. AZ blijft vierde en lijkt Champions League-voetbal uit zijn hoofd te moeten zetten.

