Slot gunt in laatste wedstrijd als Feyenoord-coach basisplek aan Jahanbakhsh

Arne Slot heeft voor de laatste keer de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt. De oefenmeester, die vertrekt naar Liverpool, heeft tegen Excelsior een basisplaats in huis voor Alireza Jahanbakhsh, die Feyenoord na dit seizoen lijkt te verlaten. Thomas Beelen, die deze week ziek was, is niet fit genoeg om te starten. Het duel in De Kuip begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Justin Bijlow staat onder de lat bij Feyenoord. De Oranje-international kreeg goed nieuws te horen met zijn oproep voor de voorselectie van het Nederlands elftal. Ook Gernot Trauner keert weer terug bij Feyenoord. Hij vormt samen met Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Marcos López de achterste linie.

Calvin Stengs, die in tegenstelling tot Bijlow, Geertruida en Quinten Timber niet is opgenomen in de voorselectie van Oranje, staat op 10. In zijn rug moeten Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt voor de controle zorgen.

Jahanbakhsh, die naar alle waarschijnlijkheid vertrekt bij Feyenoord, wordt een fraai afscheid gegund met een basisplaats op de rechtsbuitenpositie. Santiago Gimenez is nog niet fit en wordt daarom andermaal vervangen door Ayase Ueda. Igor Paixão is de linksbuiten van dienst, waardoor Luka Ivanusec op de bank plaatsneemt.

Naast Gimenez zijn ook Timber, Kostas Lamprou, Bart Nieuwkoop, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer, Gjivai Zechiël en Antoni Milambo niet van de partij.

"We willen de best presterende ploeg van de tweede seizoenshelft blijven en onze ongeslagen status vasthouden", blikte Slot vooruit. "Bij winst komen we op 84 punten en zijn we het op één na beste team van Feyenoord in de clubgeschiedenis."

Excelsior

Voor Excelsior staat er nog bijzonder veel op het spel. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen staat momenteel zestiende, wat aan het eind van de rit promotie/degradatie-play-offs betekent. De Kralingers staan echter slechts op basis van doelsaldo achter nummer 15 RKC Waalwijk (-19 om -16), en dus heeft Excelsior nog mogelijkheden.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Zerrouki, Stengs, Van den Belt; Jahanbaksh, Ueda, Paixão

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Benita, Horemans, El Yaakoubi, Zagré; Duijvestijn, Goudmijn, Baas; Sanches Fernandes, Parrott, Lamprou

