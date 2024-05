Hartman zag belangrijke rol voor hemzelf weggelegd in Nederlands elftal op EK

Quilindschy Hartman vermoedt stiekem dat hij als linksback in de basis had gestaan bij het Nederlands elftal op het EK. Dat vertelt de geblesseerde Feyenoorder zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie.

Hartman raakte in het thuisduel met FC Utrecht (4-2) zwaargeblesseerd aan zijn knie. Derhalve miste hij het slotstuk van het seizoen en moet hi dusj ook het EK aan zich voorbij laten schieten.

Toch gaat het 'naar omstandigheden goed' met Hartman, zo glimlacht de vleugelverdediger. "Ik had even nodig om er eroverheen te komen, maar nu heb ik het geaccepteerd en gaan we weer door."

"Ik heb het voornamelijk moeilijk op wedstrijddagen", erkent de linkspoot. “En ik denk zeker ook dadelijk met het EK dat het wel even slikken zal zijn, want ik denk dat ik een goede kans had om daar te staan.”

Hartman denkt niet alleen dat hij in de selectie had gezeten van bondscoach Ronald Koeman, maar dat hij ook aan de aftrap was verschenen in Duitsland.

“Ik was sowieso meegegaan en ik denk stiekem ook wel dat ik gespeeld had als wingback", aldus Hartman. "Ik denk dat ik goed had gepast in het systeem dat we daar spelen. Dat heb ik denk ik ook wel laten zien bij Oranje."

“Dus dat is balen", vervolgt de back, die ondanks zijn blessure wel gewoon voor de tv gekluisterd gaat zitten. "Ik hoop dat ze het goed gaan doen, het is gewoon mijn team en ik heb eraan bijgedragen dat we het EK gehaald hebben. Dus ik ga zeker kijken.”

