‘AZ-spits Pavlidis kan zich deze zomer mogelijk gaan voegen bij ex-teamgenoten’

Bologna heeft serieuze interesse in Vangelis Pavlidis. Dat meldt Tuttosport vrijdagmiddag. De 25-jarige spits van AZ, met 23 doelpunten de topscorer van de Eredivisie, wordt ook in de gaten gehouden door Lazio, Napoli en AC Milan. Bologna zou echter het meest serieus zijn om hem binnen te halen als vervanger van de mogelijk vertrekkende Joshua Zirkzee, zo klinkt het.

Pavlidis is bij AZ bezig aan het seizoen van zijn leven. De 36-voudig international van Griekenland heeft er na 38 wedstrijden al 27 doelpunten in liggen en lijkt bezig aan zijn laatste maanden in Alkmaar. Pavlidis ligt namelijk nog tot medio 2025 vast bij AZ, waardoor de club hem deze zomer moet verkopen om nog iets aan hem te verdienen.

Mogelijk klopt Bologna wederom aan bij de Alkmaarders. De Italianen kochten afgelopen zomer al Jesper Karlsson en Sam Beukema van AZ en mogelijk komt daar binnenkort dus Pavlidis bij. Volgens Tuttosport geldt de Griek als een potentiële opvolger van Zirkzee, die eveneens aan een geweldig seizoen bezig is. De Nederlander lijkt deze zomer een fraaie stap omhoog te gaan maken.

Zirkzee heeft een afkoopclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan. Voor Bayern München geldt een clausule van ongeveer twintig miljoen euro, zo maakte Fabrizio Romano eerder dit seizoen duidelijk. Zirkzee werd in de zomer van 2022 door Bologna voor 8,5 miljoen euro overgenomen van der Rekordmeister.

Einde aan het huwelijk?

Naast Bologna houden ook Lazio, Napoli en Milan Pavlidis in de gaten. Milan, dat naar verluidt ook een oogje heeft op Zirkzee, moet op zoek naar een nieuwe spits omdat Olivier Giroud naar Los Angeles FC lijkt te verkassen. De 37-jarige aanvalsleider van de club heeft al een mondeling akkoord bereikt met de Amerikanen. Hij kan zich aan de westkust voegen bij landgenoot Hugo Lloris.

Er lijkt na dit seizoen dus een einde te komen aan het huwelijk tussen AZ en Pavlidis. De Alkmaarders namen de spits in de zomer van 2021 voor 2,5 miljoen euro over van Willem II en dat bleek een uitstekende deal te zijn. Pavlidis noteerde tot dusver 74 doelpunten in 129 wedstrijden namens AZ.

Ook fungeerde hij 25 keer als aangever. Het uitgaande transferrecord van de Alkmaarders staat op naam van Alireza Jahanbakhsh, die in de zomer van 2018 voor 22,5 miljoen euro werd verkocht aan Brighton & Hove Albion. Pavlidis is volgens Transfermarkt 22 miljoen euro waard.

