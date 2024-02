‘AZ-topscorer Pavlidis kan zomerse overstap naar topcompetitie maken’

Borussia Mönchengladbach wil Vangelis Pavlidis komende zomer losweken bij AZ. De 25-jarige topscorer van de Eredivisie moet die Fohlen weer op de kaart zetten in de Bundesliga. Pavlidis ligt in Alkmaar nog vast tot medio 2025 en is volgens Transfermarkt zo’n 25 miljoen euro waard.

Gladbach is bezig aan een teleurstellend seizoen in Duitsland. Het elftal van trainer Gerardo Seoane bungelt momenteel op de dertiende plaats in de Bundesliga. In het seizoen 2019/20 (vierde plaats) eindigden die Fohlen voor het laatst in de top vijf, waardoor het hoogste tijd is voor verandering.

Gladbach wil flink investeren in meerdere posities. Pavlidis is een van de belangrijkste opties voor de spitspositie. De club hoopt in de DFB-Pokal nog wat extra miljoenen op te strijken, om die uiteindelijk te gebruiken voor het aantrekken van Pavlidis. Ook wordt verwacht dat toptalent Manu Koné in de zomer veel geld gaat opleveren. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo’n 35 miljoen euro.

Pavlidis moet bij Gladbach gaan concurreren met Alassane Pléa (30), Tomas Cvancara (23), Jordan (27) en een aantal jongere talenten. De aankoop van de Griek kan mogelijk het transferrecord verbreken. Pléa kwam in de zomer van 2018 voor 23 miljoen euro over van OGC Nice. De marktwaarde van Pavlidis wordt een stukje hoger ingeschat.

Tegelijkertijd zal AZ Pavlidis moeten verkopen om nog iets aan zijn vertrek over te houden. In de zomer van 2025 loopt de 36-voudig international (zes doelpunten) uit zijn contract. Pavlidis speelt sinds juli 2021 voor AZ, toen hij voor 2,5 miljoen euro werd opgepikt bij Willem II. Sindsdien staat de teller op 71 doelpunten en 24 assists in 123 officiële wedstrijden.

Pavlidis speelde in Duitsland eerder voor VfL Bochum en Borussia Dortmund. Bij laatstgenoemde club kwam hij enkel uit voor het tweede elftal. Namens Bochum speelde Pavlidis viermaal in de 2. Bundesliga. Bij Gladbach kan hij voor het eerst in zijn carrière aan de slag in de Bundesliga.

Komende woensdag komt Pavlidis niet in actie, wanneer AZ het opneemt tegen Feyenoord in De Kuip. De goaltjesdief is geschorst voor de bekerkraker in Rotterdam-Zuid. Om 21:00 zal hij moeten toekijken hoe zijn teamgenoten strijden voor een plekje in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.