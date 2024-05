John van 't Schip kiest voor verrassende vervanger van geschorste Jorrel Hato

De laatste opstelling van Ajax dit Eredivisie-seizoen is bekend. John van 't Schip, die voor het laatst langs de lijn staat als trainer van Ajax, heeft tegen Vitesse een basisplaats in huis voor Anton Gaaei. Hij vervangt de geschorste Jorrel Hato. Steven Berghuis begint, net als tegen Almere City (3-0 winst), op de bank. De wedstrijd begint om 14:30 en is live te zien bij ESPN 4.

Gerónimo Rulli staat namens Ajax onder de lat in Arnhem. De Argentijn ziet Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Gaaei voor zich. Hato ontbreekt in de wedstrijdselectie vanwege een schorsing.

Ook op het middenveld vinden er geen wijzigingen plaats. Dat betekent dat Jordan Henderson en Sivert Mannsverk centraal op het middenveld en achter nummer 10 Kenneth Taylor staan.

Ook voorin houdt Van 't Schip vast een dezelfde drie. Chuba Akpom start vanaf rechts, Steven Bergwijn staat op de linkerflank, Brian Brobbey is de spits. Berghuis begint dus weer vanaf de bank.

Voor Vitesse is de wedstrijd op zich niet meer van belang. De Arnhemmers zijn al gedegradeerd en horen volgende week of zij hun proflicentie mogen behouden. De afgelopen dagen was er goed nieuws voor Vitesse, dat groen licht heeft gekregen om zijn aandelen over te dragen. Daarmee wordt er aan een cruciale voorwaarde voldaan om de proflicentie te kunnen behouden.

Opstelling Vitesse: Room; Arcus, Pinto, Oroz, Hendriks; de Regt, Tielemand, Aaronson; Kozlowski, Van Ginkel, Boutrah

Opstelling Ajax: Rulli; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Rensch; Henderson, Mannsverk, Taylor; Akpom, Brobbey, Bergwijn

