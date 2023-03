De Volkskrant focust zich slechts op één speler na afloop van De Klassieker

Maandag, 20 maart 2023 om 07:35 • Tom Rofekamp

Het is de maandag na de Klassieker en dat betekent dat de ochtendkranten in Nederland inmiddels op de deurmat liggen. Wie die openslaat, ziet een eensgezinde mening: Feyenoord was een maatje te groot voor Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Zowel De Telegraaf als het Algemeen Dagblad en de Volkskrant nemen hun petje af voor de Rotterdammers, die met 2-3 aan het langste eind trokken op vijandige bodem. De Volkskrant focuste zich achteraf volledig op de matchwinner in de ArenA: 'jongen van Zuid' Lutsharel Geertruida.

Geertruida bezorgde zijn ploeg op de valreep de zege door in de 87ste minuut binnen te knikken uit een hoekschop van Orkun Kökçü. Reden genoeg voor de Volkskrant om de stopper een flink onder de loep te nemen. "Geertruida zei vaak tegen coach Arne Slot dat hij van Zuid was. Dat dat een speciaal gevoel was. Hij hoorde op zijn kamertje De Kuip juichen, maar ook heel vaak zuchten, steunen en vloeken. Hij leefde bijna op Varkenoord, waar hij dagelijks naartoe liep. Er waren weleens twijfels aldaar, niet zozeer over zijn voetballende kwaliteiten, maar hij was een stille, introverte jongen", zo valt er te lezen.

"De wedstrijd tegen Ajax was een soort samenvatting van zijn carrière", vervolgt de krant. "Niet al te best begonnen als rechtsback, hoofdverantwoordelijk misschien zelfs voor de 2-1 van Ajax. Maar daarna de rug gerecht en steeds soevereiner voetballend, zeker toen hij na een uur weer op zijn lievelingspositie in het centrum terechtkwam. Daar komen al zijn kwaliteiten samen." De Telegraaf noemt Geertruida 'de man van het weekend', maar prijst ook Santiago Giménez en Timon Wellenreuther. "Voor het eerst kreeg Wellenreuther ook alle credits. Eén handje bij een inzet van Mohammed Kudus was net genoeg om Feyenoord in de race te houden."

Het Algemeen Dagblad drukt het verschil tussen Ajax en Feyenoord in slechts één woord uit: vakmanschap. "Op fysiologisch gebied onder meer, want koploper Feyenoord is de fitste ploeg van Nederland. Qua scouting en transferbeleid ook: met veel minder middelen is de Rotterdamse club erin geslaagd een vrijwel compleet elftal te vervangen. Maar niet in de laatste plaats voetbaltechnisch en –tactisch heeft Feyenoord al een seizoen lang de beste ploeg van Nederland, óók beschouwd op Europees niveau", aldus Sjoerd Mossou namens de krant.