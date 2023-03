Steijn vindt Pierre van Hooijdonk ‘een lul’: ‘Het is zielig aan het worden’

Maandag, 13 maart 2023 om 21:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:42

Maurice Steijn windt er maandagavond aan tafel bij Veronica Offside geen doekjes om: de trainer van Sparta Rotterdam vindt Pierre van Hooijdonk 'een lul'. Steijn slaat op die manier terug naar de analist, die sinds hun botsing bij NAC Breda geen goed woord meer over heeft voor de Sparta-trainer. "Ik vind Pierre van Hooijdonk zeker een lul", zegt Steijn na een vraag daarover van presentator Wilfred Genee.

Steijn was vanaf de zomer van 2020 precies een jaar werkzaam als trainer van NAC. In die periode had de coach lang niet altijd een basisplaats over voor Sydney van Hooijdonk, de zoon van oud-spits Pierre, die lid is van de RvC bij de Bredanaren. Vanaf april 2022 is Steijn werkzaam als trainer van Sparta, waar hij sindsdien weergaloze resultaten neerzet. Op dit moment bezet de club de zesde plek in de Eredivisie met meer punten dan de club ooit had in deze fase van het seizoen.

Van Hooijdonk laat zich in Studio Voetbal, waar hij vaste gast is, echter nimmer positief uit over Steijn. "Je kan in de voetballerij ook succes hebben als je als trainer gewoon een zesje bent en je goede spelers hebt", zei Van Hooijdonk onlangs nog, toen de uitmuntende prestaties van Sparta ter sprake kwamen. In een andere uitzending van de talkshow werd Steijn volop geprezen door de collega's van Van Hooijdonk. "Ik zwijg", was het enige dat de oud-spits zelf aan die discussie toevoegde.

Steijn slaat maandag bij zijn bezoek aan Veronica Offside terug. "Pierre is natuurlijk super rancuneus richting mij omdat ik twee jaar geleden zijn zoon niet altijd opstelde, wat zowel voor als na mij ook niet altijd gebeurde. Hij voelt zich geroepen om te pas en te onpas mij en Sparta naar beneden te halen op televisie. Het is een beetje lachwekkend en zielig aan het worden als je hem bezig ziet bij de NOS. Je verwacht van mensen die daar aan tafel zitten dat ze onafhankelijk hun mening geven. Pierre heeft natuurlijk dubbele agenda's en kan nooit onafhankelijk iets zeggen. Nogmaals, het is een beetje zielig aan het worden. Op een gegeven moment moet het ook klaar zijn. NAC is verdergegaan, ik ben verder. Maar Pierre kan het niet loslaten."