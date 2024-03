Koeman krijgt duidelijk Oranje-advies: ‘Hij heeft ons toch allemaal overtuigd?’

De tafelheren van NOS Studio Voetbal zijn erg te spreken over Tijjani Reijnders. De middenvelder maakt een uitstekend eerste seizoen door bij AC Milan en de heren aan tafel zijn het er dan ook over eens dat hij tijdens de komende interlands zeker een basisplaats moet krijgen van bondscoach Ronald Koeman.

Pierre van Hooijdonk is lyrisch over de ontwikkeling van Reijnders. “Koeman zal zeker met hem starten. Dat is echt een basisspeler geworden in die paar interlands die hij pas heeft gespeeld.” Ook Ibrahim Afellay is erg te spreken over de middenvelder en twijfelt er dan ook niet aan dat er een basisplaats voor hem is gereserveerd op het EK.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Hij heeft ons toch allemaal overtuigd? Als je kijkt naar wat voor seizoen hij draait bij Milan en hoe goed hij heeft gespeeld voor het Nederlands elftal, dan stel je hem altijd op. Hij is gewoon een van je beste spelers geweest”, aldus Afellay.

Van Hooijdonk vindt dat Koeman met Reijnders echt een multifunctionele middenvelder in huis heeft. “Hij kan ook op meerdere posities spelen. Hij kan op alle drie de posities op het middenveld uit de voeten. Zowel op 6 als op 8 als op 10.”

Frenkie de Jong is in de komende interlands niet van de partij door een enkelblessure. Daardoor komt er een plekje vrij op het middenveld van Oranje. “Hij (Reijnders, red.) verkeert echt in bloedvorm. De afgelopen interlandperiode heeft hij ook uitstekende wedstrijden gespeeld, dus dat lijkt mij de meest logische middenvelder om op te stellen”, adviseert Afellay. “Veerman is een beetje hetzelfde type als De Jong, dus die zou ik ook opstellen.”

Theo Janssen denkt dat Koeman een andere keuze zal maken. “De bondscoach wil vaak nog een verdedigende middenvelder erbij hebben, dus ik denk dat Mats Wieffer daar zal spelen. Naast Wieffer moet hij dan kiezen tussen Koopmeiners, Reijnders en Veerman. Ik hoop dat hij dan voor Reijnders gaat”, aldus Janssen.

De komende interlandperiode staat voor Oranje in het teken van de voorbereiding op het EK van aankomende zomer. Er worden oefenwedstrijden afgewerkt tegen Schotland (22 maart) en de Duitse nationale ploeg (26 maart). Daarin zal Oranje in het nieuwe tenue aantreden, dat maandagochtend bekend werd gemaakt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties