Feyenoord bezegelt lot Excelsior bij afscheid in stijl voor Arne Slot

Feyenoord heeft Excelsior zondagmiddag veroordeeld tot het spelen van play-offs tegen degradatie. De ploeg van Arne Slot was in eigen huis met 4-0 te sterk voor de stadgenoot. Gernot Trauner, Dávid Hancko, Ondrej Lingr en Lutsharel Geertruida zorgden voor de doelpuntenproductie. Voor Excelsior, dat als zestiende eindigt, rest de nacompetitie.

Excelsior begon met een gelijk aantal punten als RKC Waalwijk aan de laatste speelronde in de Eredivisie. De Kralingers hadden echter een minder doelsaldo, waardoor zij er theoretisch slechter goed voor stonden. Een hels karwei dus voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen.

Het humeur bij de Rotterdammers werd er niet beter op toen vanuit Eindhoven, waar RKC tegen PSV speelde, door kwam dat de directe concurrent op voorsprong was gekomen. In De Kuip had Ramiz Zerrouki tot dat moment naast het doel van Stijn van Gassel geschoten en raakte Igor Paixão met een spectaculaire inzet de lat.

Na rust viel er beduidend meer te genieten bij Feyenoord - Excelsior. Amper twee minuten onderweg kopte Trauner de thuisploeg op voorsprong. Het voorbereidende werk kwam van de voet van Calvin Stengs. Het was voor de Oostenrijker zijn eerste competitiegoal: 1-0.

Excelsior dacht al snel daarna op gelijke hoogte te komen via Noah Naujoks, maar de invaller beroerde de bal met de hand en zag zijn treffer worden afgekeurd. Aan de overkant schoot Jahanbakhsh op de vuisten van Van Gassel en ging de rebound van Marcos López voorlangs.

Nadat Jahanbakhsh vervolgens met een staande ovatie naar de kant was gehaald na een uur spelen - de Iraniër vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord - werd de score flink uitgebouwd door de ploeg van Slot.

De 2-0 kwam op naam van Lingr, die profiteerde van een mispeer van Ayase Ueda. Een kwartier voor tijd deelde ook Hancko mee in de feestvreugde. De Slowaak werd bediend door López en rondde beheerst af in de linkerhoek: 3-0.

De festiviteiten waren daarmee nog niet ten einde voor Feyenoord, daar Timon Wellenreuther speelminuten werd gegund door Slot en Geertruida voor het slotakkoord zorgde. De verdediger mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Mike van Duinen op Leo Sauer.

