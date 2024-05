Analisten ESPN zeggen volmondig ‘ja’: ‘Hij kan zeker naar Ajax of Feyenoord’

De analisten van ESPN zijn ervan overtuigd dat Vangelis Pavlidis een stap naar Feyenoord of Ajax makkelijk aan zou kunnen. Halverwege de laatste speelronde van de Eredivisie zeggen Kees Kwakman, Mario Been, Kees Luijckx en Karim El Ahmadi volmondig ‘ja’ op de vraag of de spits van AZ de stap naar de top van Nederland kan maken.

In Alkmaar geniet AZ tegen FC Utrecht bij rust een 3-0 voorsprong. Bij een 2-0 tussenstand bezorgde Yukinari Sugawara een volmaakte voorzet bij Pavlidis, die al vallend de derde treffer van AZ binnenknikte. De spits had de aanval met een puike crossbal zelf opgezet.

Het was de 29ste seizoenstreffer voor de Griekse aanvaller, waarmee hij voorlopig alleen aan kop gaat op de topscorerslijst van de Eredivisie. Luuk de Jong staat halverwege het laatste duel van het seizoen een doelpunt achter.

In de studio van ESPN concluderen de analytici dat Pavlidis zeker klaar is voor een stap hogerop. “Je ziet dat het echt een complete speler is, want hij verdedigt ook nog eens mee”, stelt El Ahmadi.

“Hij kan zeker naar Feyenoord of Ajax”, benadrukt ook Kwakman. “Het ligt natuurlijk wel aan de prijs. Ik weet niet wat AZ voor hem wil hebben.”

“Maar ik denk ook wel dat AZ mikt en hoopt op een buitenlandse club, omdat ze anders de concurrentie versterken. Ik denk dat je ook wel wat meer krijgt als hij naar het buitenland gaat.”

“Hij heeft nu hele mooie jaren gehad bij Willem II en AZ, dus ik denk ook wel dat hij gewoon naar het buitenland wil. Dat zegt mijn gevoel”, aldus de analist.

