Ajax wil zo snel mogelijk af van drietal: ‘Ze vormen een eiland in de groep’

Ajax staat opnieuw voor een gigantisch drukke transferzomer. De Amsterdammers zijn van plan om een enorme uitverkoop te houden en om zoveel mogelijk miskopen van voormalig directeur Sven Mislintat uit te zwaaien. Zelfs aanvoerder Steven Bergwijn, die al eerder aangetrokken werd, mag vertrekken, zo meldt Cristian Willaert van ESPN.

Vorige week na de wedstrijd tegen Almere City FC (3-0 winst) gaf John van 't Schip al toe dat de toekomst van Jordan Henderson onzeker is. De ervaren Brit, die in de winterstop werd aangetrokken, voelt zich niet gelukkig bij Ajax.

"Nu horen we ook dat er met het management van Steven Bergwijn is gesproken en dat hij, mits er een goede prijs op tafel komt, óók weg zou mogen", aldus Willaert.

Fabrizio Romano kwam deze week overigens met hetzelfde nieuws. Meerdere Premier League-clubs, waaronder West Ham United, hebben interesse in Bergwijn. De vraagprijs van Ajax zou ongeveer 23 miljoen euro bedragen.

Mislintat haalde vorige zomer, tegen de adviezen van de eigen scouting in, drie Kroaten naar Ajax: Josip Sutalo, Jakov Medic en Borna Sosa. Technisch directeur Alex Kroes wil alweer van het drietal af, zo weet Willaert.

"Dat drietal heeft sportief niet gebracht wat er verwacht is. Daarnaast zouden ze ook een beetje een eiland vormen in de selectie. Het plan van Ajax is dan ook, als er geld voor ze gekregen kan worden, om die Kroaten allemaal te verkopen."

Ook aan de aankoopkant staat het nodige te gebeuren in Amsterdam. "Ajax zoekt bijvoorbeeld naar een rechtsbuiten, het zou dan de bedoeling zijn dat Steven Berghuis op 10 gaat spelen."

