Luuk de Jong kopt PSV met prachtgoal naar nog nooit vertoond Eredivisie-record

PSV heeft een unieke prestatie geleverd. Door de kopgoal van Luuk de Jong tegen RKC Waalwijk (tussenstand 1-1) is PSV de eerste club in de geschiedenis van de vaderlandse competitie die in elke speelronde een doelpunt wist te noteren.

In elk van de 34 speelronden die PSV in deze jaargang dus speelde, noteerde het minimaal één treffer. Tegen FC Twente waren de Eindhovenaren het dichtste bij het verliezen van dat record.

Maar toen, halverwege maart, sloeg invaller Ricardo Pepi in minuut 90+6 toe en bezorgde hij PSV de volle buit.

Zondagmiddag completeerde PSV het record dankzij De Jong. Na een uitstekende indraaiende voorzet van Joey Veerman kopte De Jong al vallend prachtig binnen en zette hij de 1-1 ruststand op het scorebord.

Het was voor De Jong zijn 28ste competitietreffer, maar of het genoeg is voor de topscorerstitel moet nog blijken.

Vangelis Pavlidis was namens AZ ook al trefzeker en loopt met 29 treffers dus nog altijd eentje voor op de PSV-spits.

