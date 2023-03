Driessen fileert Advocaat én Heitinga: ‘Een dikke middelvinger naar de fans’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 09:00 • Tom Rofekamp

Valentijn Driessen heeft in zijn column hard uitgehaald naar zowel Dick Advocaat als John Heitinga. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het niet te begrijpen dat de trainers van ADO Den Haag en Ajax zo veel basisspelers aan de kant hielden in hun respectievelijke bekerwedstrijden tegen PSV (3-1 verlies) en De Graafschap (0-3 winst). Driessen noemt het onder meer 'een dikke middelvinger naar het voetbalpubliek' en denkt dat ook de clubfinanciers gedupeerd worden. "Kom daar eens om in de theatersector", aldus Driessen.

Advocaat gaf vooraf al aan spelers te zullen sparen, omdat hij meer waarde hechtte aan de competitie en promotie naar de Eredivisie. Ook Heitinga stuurde op De Vijverberg een B-keus het veld op, al werd niet duidelijk waarom. "Dit soort fratsen van ADO Den Haag en Ajax zijn een dikke middelvinger naar het voetbalpubliek", fulmineert Driessen in zijn column. "De fans kopen dure kaartjes terwijl de clubs als amusementsindustrie gewoon weigeren te leveren. Hoeveel minachting kun je tonen voor je financiers? Kom daar eens om in de theatersector. Dat Theo Maassen even de accu moet opladen na twintig optredens en Jan Beuving stuurt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"ADO Den Haag liet in Brabant een unieke kans liggen om de halve finale van de KNVB-beker te halen", vervolgt Driessen zijn relaas. "Terwijl op de achtergrond – met een gunstige loting tegen Spakenburg thuis – de nationale bekerfinale lonkte. Geen overbodige luxe. Na kwijtschelding van schulden ter hoogte van 5,8 miljoen euro vorig seizoen boekte ADO Den Haag een winst van 1,2 miljoen. Dit seizoen stevent de Haagse Eerstedivisionist af op een verlies van 8,2 (!) miljoen euro. Dat ADO Den Haag niet kopje onder gaat, is vanwege een garantstelling van 8 miljoen euro door eigenaar Bolt."

Driessen heeft mooiere woorden over voor Spakenburg, dat als derde amateurclub ooit de laatste vier in de Nederlandse beker bereikte. "Met een eclatante 4-1 zege bij FC Utrecht evenaarde de club het bekersprookje van dorpsgenoot IJsselmeervogels in 1975. Met ADO Den Haag voorop kunnen veel profclubs daar een voorbeeld aan nemen", schrijft de journalist, eer hij de KNVB van advies voorziet. "De discussie over een finale op zondag – statutair mag Spakenburg niet op zondag spelen is een non-discussie. De KNVB moet die verplaatsen omdat de voetbalbond als organisator van het bekertoernooi willens en wetens een club heeft ingeschreven, waarvan sinds de oprichting bekend was dat deze uit geloofsovertuiging niet op zondag speelt."