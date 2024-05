Pepijn Lijnders gaat weer aan de slag als hoofdtrainer en tekent tot medio 2027

Pepijn Lijnders is definitief de nieuwe trainer van RB Salzburg, zo bevestigen de Oostenrijkers en Liverpool via de officiële kanalen. De 41-jarige oefenmeester, die jarenlang diende als assistent-trainer van Jürgen Klopp op Anfield, toonde zich solidair met de Duitser en besloot met hem te vertrekken uit Liverpool. Lijnders stond eerder als hoofdtrainer voor de groep bij NEC en heeft tot medio 2027 getekend bij Salzburg.

“Ik ben erg trots om de nieuwe trainer van Salzburg te worden”, laat Lijnders optekenen. “Dit is een voorrecht voor mij. Na PSV, FC Porto en Liverpool ga ik nu naar een andere exceptionele club met een zeer goede structuur en focus op jeugdontwikkeling.”

“Ik wil met het team een mentaliteit ontwikkelen die veel nadruk legt op een aanvallende speelstijl en waar passie en honger naar succes de basis van alles zal zijn.” Lijnders neemt Vítor Matos mee naar Oostenrijk. Laatstgenoemde was ontwikkelingstrainer bij Liverpool.

OFFIZIELL: Pepijn Lijnders übernimmt das Traineramt ab der kommenden Saison! Der 41-jährige Niederländer kommt vom FC Liverpool und unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg einen Vertrag über drei Jahre. Servus in Salzburg, Pep! ?? pic.twitter.com/L1pdDUeuum — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 15, 2024

“Samen met hem en het hele begeleidingsteam zullen we ons best doen om de club te laten blijven groeien in een constant veranderende voetbalwereld.” De familie van Lijnders staat achter de keuze voor Salzburg. “Ze hebben de stad al eerder bezocht en waren overweldigd door de vriendelijkheid van de mensen. Dat was voor mij de laatste en belangrijkste stap om voor Salzburg te kiezen.”

Lijnders begon zijn trainerscarrière als techniektrainer bij PSV, waar hij tussen 2003 en 2007 werkzaam was. Vervolgens vervulde hij die rol tussen 2008 en 2014 bij FC Porto, waarna de kans van zijn leven op zijn pad kwam. Het grote Liverpool klopte die zomer op de deur.

Na een jaar als techniektrainer van Liverpool Onder 18 werd Lijnders na de aanstelling van Klopp overgeheveld naar de hoofdmacht, waarin hij de Duitse manager zou gaan assisteren. Na drie seizoenen bij het eerste elftal van Liverpool kreeg Lijnders de kans op eigen benen te staan, als hoofdtrainer van NEC.

In Nijmegen duurde het dienstverband slechts een half jaar, waarna Lijnders terugkeerde in de staf van Klopp, die hem maar wat graag weer in de armen sloot. Gedurende zijn tweede termijn als assistent-trainer bij the Reds beleefde Lijnders grote successen. Zo won Liverpool onder meer de Champions League (2018/19) en Premier League (2019/20).

