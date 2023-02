Heitinga nam Steven Bergwijn apart na Ajax - Sparta: ‘Wat ik tegen hem zei?’

Maandag, 20 februari 2023 om 11:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:38

John Heitinga heeft Steven Bergwijn moed ingesproken na Ajax - Sparta Rotterdam (4-0). De 25-jarige vleugelspits steekt al wekenlang in matige vorm, maar liet zondag bij vlagen weer iets van zijn klasse zien. Heitinga besloot daarom zijn pupil na afloop op te zoeken en hem op het hart te drukken dat hij op de goede weg is.

Bergwijn leek zondag voor het eerst in tijden weer iets van de dreigende speler die hij tijdens de seizoenstart was. Dat hij een goede actie voor rust niet met een doelpunt wist te bekronen, moest hem volgens Heitinga niet in de koude kleren gaan zitten. "Wat ik tegen hem zei? Kijk hoe vaak je nu in de zestien komt en hoe vaak je nu in elk geval tot een doelrijpe poging komt. Nu stopt de keeper hem of vliegt de bal in het zijnet, maar je bent er", sprak Heitinga tegenover Ajax Life.

De oefenmeester was bovendien zeer te spreken over Bergwijns defensieve arbeid. "Dat was nu ook goed", zei Heitinga, die een voorbeeld aanhaalde. "De aftrap is net geweest en we lijden balverlies. Bergwijn trekt een sprint van wel zeventig tot tachtig meter. Mede door die actie wordt het een doeltrap voor ons in plaats van doelgevaar door Sparta. Dat wil ik zien. Weg met die rouwmomenten en terug als het moet. Dan gaat het vanzelf wel komen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook geldt voor Bergwijn. Als hij gewoon doet wat hij moet doen, dan komt het vanzelf weer naar hem toe", aldus Heitinga.

Bergwijn begon dit seizoen nog flitsend bij Ajax, maar viel daarna zwaar terug. Na acht goals in zijn eerste zeven duels maakte hij er in de 22 daarna nog slechts drie. De laatste dateert van 12 november (tegen FC Emmen, 3-3). Ook op het WK grossierde Bergwijn in ongeluk. De Amsterdammer mocht alleen in het openingsduel tegen Senegal langer dan 45 minuten blijven staan en wist geen enkel doelpunt te noteren. Heitinga lijkt desondanks, net als voorganger Alfred Schreuder, vertrouwen te houden in Bergwijn.