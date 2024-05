‘Bergwijn staat open voor transfer; vertrek van nog 2 spelers bij Ajax verwacht’

Steven Bergwijn staat open voor een vertrek bij Ajax, zo meldt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Zijn management heeft volgens de journalist onlangs bij de Amsterdamse clubleiding aangegeven dat de 26-jarige aanvaller welwillend tegenover een uitgaande transfer staat.

“Welke spelers Ajax kan halen, hangt ook af van wie ze uit de huidige selectie gaan verkopen”, begint Inan in de AD Voetbalpodcast. “Een vertrek van Steven Bergwijn is bijvoorbeeld een optie, want hij vertegenwoordigt nog een aardige marktwaarde.”

“Een maand geleden heeft zijn management Ajax ook te kennen gegeven dat zij openstaan voor een transfer. Dat kan sportief een mooie stap naar de Bundesliga of de Premier League zijn. Zo is West Ham United nog steeds geïnteresseerd in Bergwijn. Maar hij kan er ook voor kiezen om te cashen in de zandbak. Ajax zal een verkoop van hem overwegen, want ze hebben op linksbuiten Mika Godts nog achter de hand.”

Fabrizio Romano meldde onlangs dat er een prijskaartje van circa 23 miljoen euro om de nek van Bergwijn hangt. De aanvoerder van Ajax beschikt in de Johan Cruijff ArenA nog over een contract tot medio 2027.

Meer verkopen

In de zomer van 2023 werd er door toenmalig technisch directeur een elftal aan nieuwe spelers gehaald. “Veel van die aankopen hebben niet voldaan, maar zij vertrekken niet allemaal in één transferwindow”, zegt Inan. “Die spelers gaat Ajax gefaseerd verkopen. Een paar vertrekkende spelers kun je al wel uittekenen. Ik verwacht dat we Carlos Forbs en Borna Sosa komend seizoen niet meer in de Johan Cruijff ArenA gaan zien.”

De clubwatcher weet dat Ajax op die manier inkomsten probeert te generen om van daaruit een handvol aankopen te doen. “Dat moeten dan wel direct voltreffers zijn die er meteen voor zorgen dat de selectie meer in balans komt. Je kunt niet alles in één keer repareren, maar het belangrijkste is dat je een aantal grote littekens wegpoetst en de selectie van wat meer gif en leiderschap voorziet”, aldus Inan.

