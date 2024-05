‘Frimpong neigt naar vertrek bij Leverkusen, maar topclubs moeten haast maken’

Jeremie Frimpong lijkt Bayer Leverkusen deze zomer te willen verlaten, zo meldt BILD. De 23-jarige back beschikt over een afkoopclausule van veertig miljoen euro, maar die is alleen geldig vóór de start van het EK. Geïnteresseerde clubs moeten een eventuele transfer dus vóór 14 juni rondkrijgen, anders kan Leverkusen vragen wat het wil. Volgens Transfermarkt is de tweevoudig international van Oranje vijftig miljoen euro waard.

Frimpong is bezig aan een geweldig seizoen bij die Werkself. De rechtspoot was tot dusver goed voor veertien doelpunten en twaalf assists en legde onlangs beslag op de landstitel in Duitsland. Leverkusen staat bovendien ook in de finale van de DFP-Pokal en van de Europa League, waardoor Frimpong mogelijk nóg twee trofeeën aan zijn prijzenkast mag toevoegen.

De kans is echter groot dat de in Amsterdam geboren back aan zijn laatste weken bij Leverkusen bezig is. Volgens BILD ‘neigt’ Frimpong ernaar om te vertrekken en een stap hogerop te maken. De Oranje-international heeft aan interesse geen gebrek daar Real Madrid, Arsenal, Manchester City en Manchester United naar verluidt onlangs nog op het vinkentouw zaten.

Ook Bayern München is geïnteresseerd, maar omdat die Rekordmeister nog altijd geen nieuwe trainer voor het komende seizoen heeft aangesteld, is een transfer voorlopig in de ijskast gezet. Onlangs kwamen er berichten naar buiten dat Thomas Tuchel mogelijk tóch op zijn post blijft.

Frimpong maakte in oktober zijn debuut in het Nederlands elftal in het thuisduel met Frankrijk (1-2). Eind maart tegen Schotland (4-0) speelde hij ruim een uur mee, maar kon hij geen potten breken.

De pijlsnelle back lijkt, mits fit, een zekerheidje in de EK-selectie van Ronald Koeman. Frimpong moet de concurrentie aangaan met Denzel Dumfries, maar wordt hier en daar ook genoemd als mogelijke optie voor de linkerflank van de defensie.

Frimpong komt uit de jeugd van Manchester City, waar hij niet kon doorbreken in het eerste elftal. In de zomer van 2019 vertrok hij daarom voor slechts vier ton naar Celtic, waar hij furore maakte. Begin 2021 ruilde hij de Schotten voor een bedrag van elf miljoen euro in voor Leverkusen. De teller staat inmiddels op 139 wedstrijden namens die Werkself.

