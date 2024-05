Felix Kroos maakt volgende EK-ganger Duitsland bekend; Toni grapt over nieuws

Robert Andrich van Bayer Leverkusen is door Duitsland geselecteerd voor het EK van deze zomer. Dat heeft Felix Kroos, de broer van Toni, bekendgemaakt in hun gezamenlijke podcast Einfach mal luppen. De 29-jarige middenvelder van die Werkself mag zich daardoor gaan opmaken voor zijn eerste eindtoernooi met Duitsland.

Duitsland gaat creatief om met de bekendmaking van de EK-selectie. Waar vrijwel alle landen de 26 namen in één keer bekend zullen maken, kozen onze oosterburen ervoor om de afgelopen dagen al een aantal namen te onthullen. In aanloop naar donderdag, wanneer de volledige selectie bekend wordt gemaakt, werden onder meer influencers en fans ingezet om een deel van de selectie te verklappen.

Inmiddels is van Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Manuel Neuer, Niclas Füllkrug, Chris Führich, Robin Koch, Kai Havertz, Maximilian Mittelstädt, Leroy Sané, Pascal Gross, Joshua Kimmich en Antonio Rüdiger al bekend dat zij onderdeel zijn van de EK-selectie. Ook Andrich mag zijn vakantie dus nog even uitstellen.

Het is Felix Kroos die het nieuws mag brengen in de podcast. “Ik ben heel blij dat ik dit mag bekendmaken, want Rob (Andrich, red.) is een goede vriend van me. Ik mag officieel zeggen dat hij naar het EK gaat. Ik heb nog met hem bij FC Union Berlin gespeeld.”

Van Toni Kroos is het overigens nog niet bekend of hij wordt geselecteerd voor het EK, al lijkt die kans wel zeer groot. De middenvelder van Real Madrid keerde in maart na jarenlange afwezigheid terug bij de nationale ploeg. Kroos kan wel lachen om het nieuws van zijn broer. “Misschien hebben we nu wel de naam van een speler naar buiten gebracht die mij mijn plek kost in de selectie”, lacht hij. “Dat zou de cirkel voor mij wel rond maken.”

Andrich kent een droomseizoen met Leverkusen en kwam tot dusver al 42 wedstrijden in actie. Daarin was de rechtspoot goed voor vijf doelpunten en evenveel assists. Andrich legde al beslag op de landstitel met zijn club en staat in de finale van zowel de DFP-Pokal als de Europa League. Mogelijk meldt hij zich dus met drie prijzen op zak bij het nationale elftal van Duitsland.

