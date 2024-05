Sneijder: ‘Snap niet dat die 3 spelers nog denken dat Ronald Koeman hen oproept’

Wesley Sneijder begrijpt niet waarom Riechedly Bazoer, Justin Kluivert en Tahith Chong de boot wat betreft een interlandcarrière bij Curaçao afhouden. Dick Advocaat vertelde bij Veronica Offside andermaal dat hij er niet in is geslaagd om hen te overtuigen.

Bazoer, Kluivert en Chong behoren volgens Advocaat tot een groep die nog altijd de hoop heeft om voor Oranje uit te komen. "En er zijn er nog een paar, in totaal een stuk of zes. Dat zijn jongens die toch het idee hebben dat ze nog goed genoeg zijn voor het Nederlandse elftal. Dat mogen ze ook zelf bepalen, maar dat is wel teleurstellend", gaf Advocaat aan.

De bondscoach deed uit de doeken dat hij nog steeds geen reactie heeft gekregen van bepaalde potentiële internationals. “Bazoer heeft niet gereageerd op een brief. Ik heb hem, Kluivert en Chong ook gebeld, maar geen reactie. Chong had ik er bijvoorbeeld wel heel graag bijgehaald.”

Bazoer is inmiddels 27 jaar en speelde zijn laatste interland voor Oranje in juni 2016. Kluivert kwam in december 2019 voor het laatst in actie namens het Nederlands elftal. Voor de 25-jarige aanvaller van Bournemouth stokte de teller bij twee interlands. Chong wacht op 24-jarige leeftijd nog steeds op zijn debuut. Wel speelde de middenvelder van Luton Town zes duels in Jong Oranje.

Sneijder hoort het verhaal van Advocaat met grote verbazing aan. "Ik begrijp die spelers niet. Dat je nog steeds, nu, het idee hebt dat Ronald Koeman je gaat selecteren. Bazoer gaat er niet meer bij komen. Chong ook niet. En Kluivert? Die ook niet", zegt de analist stellig.

Sneijder is van mening dat het drietal de kans moet aangrijpen om mogelijk met Curaçao op het WK uit te komen. "Als voetballer is het WK spelen het mooiste wat er is, man. Ga die uitdaging aan, ga er lekker naartoe! Met die spelers erbij, is de kans alleen maar groter dat ze zich kwalificeren. Als ze nu te lang wachten en alsnog overstag gaan, dan is kwalificatie voor het WK straks ook niet meer mogelijk.”

Wim Kieft, die eveneens aanwezig is in het praatprogramma, kan Kluiverts keuze echter wel begrijpen. “Hij is misschien de enige waar ik het een beetje van kan begrijpen. Die zit er wel een beetje tegenaan, als er blessures zijn of zo."

