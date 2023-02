Van der Sar heeft veel spijt van vertrek Blind en gaat in op mogelijke terugkeer

Maandag, 6 februari 2023 om 22:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:00

Edwin van der Sar baalt stevig van het roemloze afscheid van Daley Blind bij Ajax. De algemeen directeur van de Amsterdammers steekt aan tafel bij Rondo op Ziggo Sport de hand in eigen boezem. "Je reflecteert op jezelf, met collega-directieleden, met de RvC, met je vrouw... Het vertrek van Daley had absoluut op een andere manier gemoeten", concludeert Van der Sar.

Een broeiend conflict tussen Blind en toenmalig Ajax-trainer Alfred Schreuder leidde kort na het WK tot een definitieve breuk. Het contract van de linkervleugelverdediger werd ontbonden, waarna hij bij Bayern München tekende. "Daley is een fantastische jongen", zegt Van der Sar. "Hij heeft heel veel voor de club betekend. We wensen hem alle succes bij Bayern München. Zijn afscheid bij Ajax had goed moeten zijn. Dat is niet gelukt."

"Dat is een aspect dat de club pijn doet, dat Daley enorm pijn heeft gedaan, en dat absoluut anders had gemoeten." Danny Blind, de vader van de verdediger, zei onlangs dat Ajax tot zijn grote verbazing nooit heeft geprobeerd om aan tafel te komen, om zo het conflict uit te spreken. "Dat is absoluut een goed punt", geeft Van der Sar toe. "Waarom het niet is gebeurd? Het is niet gebeurd. Dat heeft Danny inderdaad gezegd. Het had ons dichter bij elkaar kunnen brengen."

Van der Sar neemt de verantwoordelijkheid daarvoor deels op zich. "Daarvoor zijn eerst de technische mensen (Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, red.), maar uiteindelijk ben je als algemeen directeur natuurlijk overal verantwoordelijk voor", weet de oud-doelman. Blind haalde na zijn vertrek hard uit naar Ajax, dat hij 'gebrek aan leiderschap, empathie en communicatie' verwijt. "Daar ga ik niet op reageren", zegt Van der Sar. "Daar zal ik het met Daley nog wel eens over hebben."

Blind komt ook bij Bayern voorlopig nauwelijks aan spelen toe. De 99-voudig Oranje-international heeft slechts een contract voor een half jaar, maar Van der Sar lijkt geen opening te zien voor een terugkeer. "We hebben met Owen Wijndal voorgesorteerd op de leeftijd die Daley had bereikt en we hebben met Jorrel Hato ook iemand die langzaam gebracht wordt. Een jongen van zestien jaar die het fantastisch doet. Dus ik denk dat dat een gepasseerd station is."