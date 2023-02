‘Tot de laatste dag heeft Feyenoord het hoofd van Zerrouki op hol gebracht’

Dinsdag, 31 januari 2023 om 20:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:11

Jan Streuer is niet blij met de handelswijze van Feyenoord. Volgens de technisch directeur van FC Twente is het hoofd van Ramiz Zerrouki 'op hol gebracht' door de Rotterdamse club. Feyenoord bleef hopen op de komst van de middenvelder en bracht een bod uit met een vaste transfersom van acht miljoen euro. Twente weigert echter om Zerrouki tussentijds te laten vertrekken uit de Grolsch Veste.

"Wij kunnen het niet maken om op de laatste dag van de transfermarkt een van onze beste spelers nog van de hand te doen. Wat moeten wij dan?", vraagt Streuer zich hardop af tegenover het Algemeen Dagblad. De Twente-bestuurder snapt wel dat Feyenoord vanwege diverse blessures bij Zerrouki is uitgekomen, maar de belangen van zijn eigen club wegen zwaarder. "Ik zeg niet dat wij een titelfavoriet zijn, maar wij hoeven ook voor niemand onder te doen."

Streuer benadrukt dat het behouden van Zerrouki niet alleen met geld te maken heeft. De geloofwaardigheid richting Twente en zijn supporters is ook van groot belang. "Hoe zou het overkomen als wij dit nog hadden gedaan, terwijl we constant hebben gezegd dat we niet willen verkopen?" Streuer heeft dus begrip voor de interesse van Feyenoord in Zerrouki, maar de manier van doen van de koploper verdient volgens de directeur absoluut niet de schoonheidsprijs.

"Ik ben er wel teleurgesteld over dat ze tot de laatste dag het hoofd van die jongen op hol hebben gebracht", aldus Streuer, die aangeeft dat Feyenoord meerdere keren de kans had om door te pakken. "In de zomer, maar bijvoorbeeld ook in november toen de winterstop kwam. Als er een dan bod was neergelegd wat we niet hadden kunnen weigeren, was er wellicht een heel andere situatie ontstaan. Nu is het al die tijd blijven sluimeren." Streuer verwacht niet dat er in de laatste uren van de transfermarkt nog wat gaat gebeuren rondom Zerrouki.