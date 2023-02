‘Francisco Conceição is een jeugdspelertje, die kan het niveau niet aan’

Dinsdag, 31 januari 2023

Aad de Mos denkt dat Ajax nog altijd lijdt onder de tegenvallende transferzomer. De 75-jarige oud-trainer echoot in gesprek met Voetbal International de mening van velen dat Jorge Sánchez, Calvin Bassey en Florian Grillitsch miskopen zijn van de Amsterdammers, maar voegt nog een naam aan dat rijtje toe. "Conceição hoort daar ook. Dat is een jeugdspelertje, die kan het niveau niet aan", stelt De Mos.

Nu er een sportieve crisis heerst in Amsterdam, blijft kritiek vrijwel niemand bespaard. De Mos vindt dat terecht en pleit voor het doorschuiven van de jeugd. "Je moet volgens mij heel goed naar de selectie kijken en de juiste keuzes maken. Jorrel Hato, Silvano Vos, Kian Fitz-Jim, hup, gooi ze er maar in. Leeftijd moet niet tellen, deze jongens hebben het. Rechtsback lekker Youri Regeer of Devyne Rensch. Linksback Hato als Owen Wijndal niet levert. Duidelijk", aldus De Mos.

De Hagenaar vervolgt zijn spervuur en pikt er vier zomeraanwinsten uit, waarbij de naam Conceição het meest in het oog springt. De rappe Portugees wordt vanuit menig hoek bewierookt de afgelopen weken en is volgens Marciano Vink zelfs de oplossing voor het 'probleem aan de rechterkant'. Onzin, vindt De Mos. "Miskopen als Jorge Sánchez, Calvin Bassey, Florian Grillitsch en Francisco Conceição lekker laten. Die gaan het niet voor je doen. Conceição hoort ook in dat rijtje, ja, geloof me nou maar, dat is een jeugdspelertje, kan het niveau niet aan, miskoop."

Conceição kende wat aanpassingsproblemen in Amsterdam, maar mocht in de eerste vier wedstrijden van dit kalenderjaar aan de aftrap verschijnen van Alfred Schreuder. De inmiddels ontslagen trainer slachtofferde hem echter in het noodlottige duel met FC Volendam (1-1), waarin Conceição slechts een halfuur mocht invallen. Opvolger John Heitinga bleef de lijn van Schreuder volgen. Ook in de eerste wedstrijd onder de interim-trainer moest de vleugelspits het doen met een invalbeurt. Conceição staat inmiddels op veertien officiële duels voor Ajax 1, waarin hij eenmaal scoorde en twee keer aangever was.